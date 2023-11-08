傳亞馬遜訓練自家AI 料可增產品吸引力

《路透》引述消息人士報道，亞馬遜（AMZN）正在投入大量資金訓練一個大型語言模型（LLM），該模型有可能與OpenAI和Alphabet的頂級模型相媲美。

該模型代號為「Olympus」，據說有2萬億個參數，是目前正在訓練的最大模型之一。

消息人士稱，亞馬遜相信，擁有自創模型可以使其在AWS上提供的產品更具吸引力，因為企業客戶希望在AWS上獲得性能一流的模型。

OpenAI的GPT-4模型被認為是最好的模型之一，擁有一萬億個參數。

由於需要大量的計算能力，訓練大型人工智能（AI）模型的成本可能很高。不過，亞馬遜正在增加對LLM和生成式AI的投資，同時削減其零售業務。

該公司已經訓練了Titan等小型模型，並與Anthropic和AI21 Labs等AI模型初創公司合作，向AWS用戶提供它們的模型。

開發自己的LLM可以為亞馬遜提供競爭優勢，吸引那些尋求獲得高性能模型的企業客戶。

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