【業績速報】日清食品首3季純利升16%至2.72億 香港及亞洲收入跌3.8%

日清食品（01475）公布，截至9月底止，首三季純利2.72億元，按年增長16%；收入29.55億元，按年下跌5%；毛利率上升2.6個百分點至34%，毛利率上升主要由於去年實施價格調整，以及原材料成本回落所致。

日清食品周四（9日）3時報6.13元，升0.7%，成交額190萬元。

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来自香港及其他亞洲業務的收入錄得11.4億元，下跌3.8%，主要由於袋裝即食麵等需求較去年疫情期間激增後回落；中國內地的業務錄得收入18.1億元，下跌5.8%，此乃因人民幣兌港元貶值所致，按人民幣計價則按年下跌0.2%。

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記者：李兆明