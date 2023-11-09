【大行點睇】時富：料營養補充品收入今年達50億 予H&H目標價13元

時富資產管理報告指出，H&H國際（01112）受惠於國內市場增長及澳、新市場復甦，預期營養補充品部門收入今年可達50億元人民幣，予目標價13元，對應為預測PE 7.3倍。

H&H周四（9日）截至2時報11.6元，跌0.5%，市值約75億元，成交額410萬元。

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，H&H的成人和寵物營養及護理產品銷售業績持續增長。公司在2023年第三季度銷售額32.97億元人民幣，按年增長2.1%，符合市場預期。

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季內產品銷售表現出現分化，其中營養補充品銷售額按年增長13.8%（同店銷售額），嬰幼兒奶粉銷售額下降20.6%。按業務板塊劃分，嬰兒營養和護理（BNC）、成人營養和護理（ANC）、寵物營養和護理（PNC）分別增長-25%、+25%和+28%。

他指出，受惠於國內市場增長及澳新市場復甦，H&H營養補充品部門今年全年預測收入達50億元人民幣。隨著中、美寵物市場不斷增長，公司將持續推進渠道和產品組合的擴張，預計寵物部門銷售額將從2022年的15億元增至2025年的25億元人民幣，升幅達 63%。

該行預計H&H今年除息稅攤銷及折舊前盈利（EBITDA）利潤率約為15%，每股盈利為1.8元，按市盈率為7.3倍計算，目標價設定在13元左右。

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記者：李兆明