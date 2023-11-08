【內房危機】平保否認出手收購碧桂園 內房股仍全綫逆市爆升

今日有外媒報道指中國平安（02318）應內地政府要求出手收購碧桂園（02007），結果平保發表澄清聲明，否認相關報道及收購計劃，但無助股價止跌，相反一眾內房股今日則逆市大升。

據平保聲明指出，注意到《路透社》發布一篇有關公司被有關政府部門/機構要求收購碧桂園，並承繼其債務的新聞報導，平保嚴正聲明，該報道完全與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門/機構的相關要求。此前，公司在收到相關查訊時，已書面向《路透社》作出澄清，但《路透社》仍執意發佈相關的不實報道，公司對此深表遺憾。

平保在進一步回覆內媒查詢時披露，截至今年第三季末，集團已不再持有碧桂園的股份。

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雖然平保迅速澄清，但股價周三（8日）仍由頭跌到尾，收報38.5元，跌5.4%，成交更激增至38.5億元。相反，一眾內房股則大幅炒高，主角的碧桂園收報0.83元，升12.1%；融創中國（01918）收報2.29元，升30.1%；龍湖集團（00960）收報12.94元，升6.7%；旭輝控股（00884）收報0.27元，升18.4%。

而根據《路透社》今早的報道，引述多名消息人士指，中國當局要求平保購入碧桂園的控股股權，及承擔其債務。中國政府希望碧桂園的流動性問題在廣東省內得到解決，總部同樣位於廣東省的平保是一個合理的選擇，加上平保一直是碧桂園的主要股東。

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記者：李兆明