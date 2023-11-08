  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】平保否認出手收購碧桂園 內房股仍全綫逆市爆升

股樓投資 18:53 2023/11/08

分享：

分享：

今日有外媒報道指中國平安（02318）應內地政府要求出手收購碧桂園（02007），結果平保發表澄清聲明，否認相關報道及收購計劃，但無助股價止跌，相反一眾內房股今日則逆市大升。

據平保聲明指出，注意到《路透社》發布一篇有關公司被有關政府部門/機構要求收購碧桂園，並承繼其債務的新聞報導，平保嚴正聲明，該報道完全與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門/機構的相關要求。此前，公司在收到相關查訊時，已書面向《路透社》作出澄清，但《路透社》仍執意發佈相關的不實報道，公司對此深表遺憾。

平保在進一步回覆內媒查詢時披露，截至今年第三季末，集團已不再持有碧桂園的股份。

【延伸閱讀】小米14首周銷量破百萬 雷軍：嚴重缺貨 拼命催單【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

【有片睇】投資名家曾淵滄：港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間見下頁

雖然平保迅速澄清，但股價周三（8日）仍由頭跌到尾，收報38.5元，跌5.4%，成交更激增至38.5億元。相反，一眾內房股則大幅炒高，主角的碧桂園收報0.83元，升12.1%；融創中國（01918）收報2.29元，升30.1%；龍湖集團（00960）收報12.94元，升6.7%；旭輝控股（00884）收報0.27元，升18.4%。

而根據《路透社》今早的報道，引述多名消息人士指，中國當局要求平保購入碧桂園的控股股權，及承擔其債務。中國政府希望碧桂園的流動性問題在廣東省內得到解決，總部同樣位於廣東省的平保是一個合理的選擇，加上平保一直是碧桂園的主要股東。

【延伸閱讀】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映：【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

溫股知新
【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
旭輝 碧桂園 融創中國（01918） 龍湖集團（00960） 中國平安（02318） 碧桂園（02007） 港股 股票 中國

上一篇文章

Adidas第三季庫存超預期年減 23% 毛利率上升 0.2%到49.3%

下一篇文章

英國瑪莎公佈上半年利潤增長75% 但警告指各種因素將對市民造成壓力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款