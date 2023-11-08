Adidas第三季庫存超預期年減 23% 毛利率上升 0.2%到49.3%

Adidas（ADS）周三（8日）表示，第三季度庫存水平降幅超過預期，原因是這家運動服裝巨頭向批發商出售的產品數量減少，而成本降低有助於提高毛利率。

Adidas稱，庫存水準年減 23%，為 48.5 億歐元（51.8 億美元），略高於預期。美國和其他地區的服裝和鞋類零售商庫存過多，紛紛降價促銷，以幫助產品下架。

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另外，她上月還上調了全年業績展望，部分原因是第二和第三季 Yeezy 鞋款的發布帶來了積極影響。由於運費降低和折扣減少，Adidas本季的毛利率上升了 0.2 個百分點，達到 49.3%。

按貨幣調整後，北美地區的銷售額下降了 8.8%，而歐洲、中東和非洲地區的銷售額僅增長了近 2%，大中華區的銷售額增長了 5.7%。

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Adidas表示，北美的銷售額因對當地批發商的銷售額減少而受到影響，並補充說，美國的高庫存水平將在 「一段時間內 」繼續影響其業務。

鞋類收入比上一季成長了 6%，而服裝銷售則下降了 6%，這也是整個體育用品行業的趨勢，因為購物者會優先考慮購買更多必需品。

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責任編輯：張瑋婷