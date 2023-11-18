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【香港電競】電競企業首3年蝕住做　堅持培育人才「將興趣發展為事業」

12:00 2023/11/18

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ER Esports總裁唐紹裘表示，為招攬人才加入團隊，早前透過坊間活動，如在聖雅各福群會「生涯規劃服務」與香港寬頻人才CSI基金合辦的「職時求生2030」活動，參與客席講座。（張寶燕攝）

電競在世界各地火速興起，今年杭州亞運會更首次將電競列入亞運競賽項目。然而，在本港的電競發展仍相較滯後。

電競企業ER ESports總裁唐紹裘（Byron）近日接受本報專訪直言：「始終呢一行太新，有經驗之人唔不多。」有些人可能只懂電競，而不懂其他技能；反之，有些人懂得其他技能，卻不懂電競。因此，要將電競融入不同工作崗位之中，預計還需要花較長時間。

電競生態圈之中的工種繁多，除了選手之外，還有項目管理、市場推廣、電競教練等職位，同樣需要對電競有熱誠和豐富經驗。他指：

正如踢足球，也非人人能如美斯、C朗一樣，擔當選手。而且，都是睇（觀眾）多過玩（選手）。

因此，該企在早5年成立的目的，就是幫助培育人才「將興趣發展為事業」。

出身證券公司投資部的唐紹裘，年輕時更是一名業餘賽車手，喜愛玩賽車電競遊戲，由2019年起全身投身電競行業。他期望，可以幫助其他同樣對電競行業有興趣的人，利用其不同專長，發揮作用在各工作崗位之上，「例如有良好溝通技巧，有耐性及喜歡教人的，可以擔當教練或電競經理人。」

他指，不少玩電競遊戲的年輕人都會搜集攻略，因此想到以電競為培訓課程切入點，引導學員學習多元化的人生技巧（life skills）和專業技能。例如賽車遊戲背後：

如何改動定風翼、輪胎、機械上的配備，令車速更快一點，涉及物理學及STEM相關的知識。甚至是大數據分析，也可能派上用場。

來到2023年，各行各業都走向電子化營運模式，進行數碼轉型。他認為，年輕人才也必需對科技有一定程度認識，「無論是AI、IoT，甚至Web3也好，都需要有基礎認知。否則也會限制升職機會。」舉例，蘋果推出Vision Pro頭戴式裝置，也會影響到電競市場，可帶來甚麼突破、更有趣的遊戲；或是去中心化的Web3將如何影響電競生態圈等。

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他直言，自己作為老闆、高層，同樣需要對電競有熱誠才會「上心」及堅持，同時會自然地，跳出固有框架思考如何做得更好。因此招攬的團隊成員，即使不擅長玩電競遊戲，但最基本都要喜愛電競，期望他們可以「笑住返工，笑住放工」

設花紅+額外獎金  鼓勵進步

明白本港市場未有充足資源支援有興趣投身電競行業的人才，他表示，如果員工有興趣在職進修，亦會為他們提升進修津貼。另外，還設有花紅及額外假期，鼓勵員工多學習，一同追求進步。

回顧初成立ER Esport之際，有一位求職者原本從事銀行HR，雖說是零經驗，但是最令他印象深刻的是：「那位求職者展示自己自費到世界各地觀看電競賽事的門票，還帶著數本電競書籍來見工。另外，即使要減薪20%也願意。」後來成功應徵並擔任Officer職位。

該員工初期主要協助舉辦電競活動，還表示在本港舉辦活動或比賽的質素，與海外相比還差很遠

於是，我便讓她在平日未需要籌備活動的時間，上網學拍片及製作動畫等。

ER Esports目前的業務主要涵蓋電競教育及製作電競活動。圖為該企主辦的年度熱爆卡牌遊戲MARVEL SNAP世界賽。（受訪者提供圖片）

花約一年多時間，他指該員工助力帶入不少新技術及製作模式，把活動辦得有聲有色之餘，還有勇有謀地向Red Bull提案，成功爭取合作機會。

讓員工Trial & Error  高層做好危機管理

他又坦言：「明白尤其在此市場環境下，有經驗的人不多，許多事情都是經過trial & error（反覆試驗）才得出的」，因此作為管理層看到表現較主動的員工，也應該抱持開放態度，給予機會他們多作嘗試。

同時他提醒，管理層亦要做好危機管理，在適當時間介入、補救，「細項如舉辦電競比賽要攞IP，了解員工需要專業意見，需要甚麼Skill set（技能）等，都應該預先作風險評估，想好對策。」

深信電競產業有潛力

唐紹裘坦言，過去投資逾千萬元，「首3年都是蝕住錢做，期間又遇上疫情。幸好總部位於南華會，期間亦有提供支援，才得已捱過疫情。」在疫後，舉辦不同線下活動，近一年業務終於增長3至4倍。

雖然不少投資者以「搵快錢」為目標，本港電競產業的賽事較多只為one-off性質（一次性的），他舉例：「甚少聽過在香港舉辦電競比賽，有第一屆、第二屆等。試了一次之後就沒有。」另加上早前CGA香港電競館因經濟持續不景氣結業等消息，難免打擊產業士氣。

可是，看見東南亞電競市場愈趨蓬勃且吸金，熱愛電競的唐紹裘，仍然深信香港電競產業有潛力，需要遇上好時機「做大塊餅」。他又舉例，Rugby 7、渣馬及足球比賽盛事等能長遠舉辦，認為其成功背後與「做好口碑、做好氣氛」息息相關，而且值得借鑑；另外，他提到，南韓等地區，「當電競與商業公司合作，投資做電競的公司，還有機會退稅和取得稅務優惠。」相信這類做法，也可提供更大誘因。

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盼拓展網絡 取長補短

目前該企在香港紮根，但在舉辦大型電競比賽上，他期望拓展至更大的網絡，進駐大灣區及東南亞國家

將個Pool變得愈來愈大，日後想進一步、繼續舉辦賽事，即使在招聘，進行人才交流及尋找商業夥伴時，也會更容易，同時可與其他城市互相取長補短。

ER Esports早前主辦前英雄聯盟職業選手挑戰賽，邀請胡晉軒（Epic）分享過往職業選手生涯。（受訪者提供圖片）

電競融入市場營銷 缺執行想法

在愈來愈多人擁抱電競遊戲文化的時代，對市場營銷的範疇而言，也可同時注入新元素，有助增加電競產業可觸及的層面。電競企業ER ESports總裁唐紹裘（Byron）指出，愈來愈多的時尚品牌開始選擇與遊戲廠商、電競團隊，甚至是遊戲直播主合作，而全球最大奢侈品牌集團LVMH及Louis Vuitton（LV）等，就是其中例子。

除了時尚品牌之外，還有早前可口可樂與Riot Games合作的例子，推出以電競遊戲英雄聯盟（League of Legends）作為靈感的限定口味汽水，為電競愛好者帶來驚喜。

去年5月，Gucci更宣布與英國電競賽事主辦單位、電競平台FACEIT建立合作夥伴關係，共同推出新型電競培訓計畫Gucci電競學院 —— Gucci Gaming Academy。藉此進一步擴大規模支援新一代電競人才，幫助他們應對參與電競可能面臨的挑戰。

可是，他又留意到，本港電競產業人才普遍對如何將電競元素融入市場營銷，欠缺基本概念以及值得執行的想法等，「想sell橋，推廣電競marketing出去時，發現無咩人有經驗。」因此早前開始亦有夥拍市場營銷公司，為其提供相關培訓內容。

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Team building活動融入電競 拓B2B業務

此外，他提到與商界方面也有其他合作機會，例如早前為大型商業機構，將電競元素融入其Team building團隊訓練活動，拉近高層與低層員工之間的距離。

近日另有拓展樂齡電競業務，盼銀齡長者可開拓新技能，與時並進，「當三代同堂聊天的時候，可以有新橋樑，不會只是年輕人在玩手機」。

記者：張寶燕

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