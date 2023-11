美眾院通過譴責巴裔議員 指控其呼籲摧毀以色列

美國巴勒斯坦裔民主黨眾議員塔利布(Rashida Tlaib)連日來為巴勒斯坦發聲,包括支持被外界視為呼籲摧毀以色列的政治口號。眾院周二(7日)通過一項譴責塔利布的決議,並批評她宣揚假敘述。

塔利布近日數度發表具爭議言論,包括指控總統拜登(Joe Biden)支持以色列軍對加沙的「種族滅絕」(genocide)行動。

她上周五(3日)在社交平台X(前稱Twitter)發帖,包含「從河流到大海,巴勒斯坦將獲得自由」(From the river to the sea, Palestine will be free.)這句政治口號更引來批評。

上述口號主張巴勒斯坦國領土應由約旦河延申到地中海岸,被批評為有意消滅猶太國家,因此遭多國視為反猶太主義口號。

眾院以234票贊成對188票反對的票數,通過譴責塔利布。4名共和黨人倒戈投反對票,22名民主黨人倒戈投贊成票。

塔利布指其餘眾議員歪曲她的立場,譴責她只為將她滅聲。她認為自己批評以色列政府的言論,不應與反猶太主義混為一談,憂慮此舉開創危險先例,被用作壓制各地為人權發言的聲音。

塔利布又為自己辯護,「從河流到大海」的口號反映人對自由、人權與和平共處的渴望,而非死亡、破壞或仇恨。她重申其工作和主張為不論信仰和種族,始終以所有人的正義和尊嚴為中心。

責任編輯:鄭錦玲