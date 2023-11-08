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美眾院通過譴責巴裔議員 指控其呼籲摧毀以色列

環球政治 16:05 2023/11/08

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美國巴勒斯坦裔民主黨眾議員塔利布（Rashida Tlaib）連日來為巴勒斯坦發聲，包括支持被外界視為呼籲摧毀以色列的政治口號。眾院周二（7日）通過一項譴責塔利布的決議，並批評她宣揚假敘述。

【以巴戰爭】沙特主辦兩場峰會 冀推動和平解決衝突 【下一頁】

塔利布近日數度發表具爭議言論，包括指控總統拜登（Joe Biden）支持以色列軍對加沙的「種族滅絕」（genocide）行動。

她上周五（3日）在社交平台X（前稱Twitter）發帖，包含「從河流到大海，巴勒斯坦將獲得自由」（From the river to the sea, Palestine will be free.）這句政治口號更引來批評。

上述口號主張巴勒斯坦國領土應由約旦河延申到地中海岸，被批評為有意消滅猶太國家，因此遭多國視為反猶太主義口號。

眾院以234票贊成對188票反對的票數，通過譴責塔利布。4名共和黨人倒戈投反對票，22名民主黨人倒戈投贊成票。

【以巴戰爭】美國再警告勿佔加沙 拜登要求暫時停火3日 【下一頁】

塔利布指其餘眾議員歪曲她的立場，譴責她只為將她滅聲。她認為自己批評以色列政府的言論，不應與反猶太主義混為一談，憂慮此舉開創危險先例，被用作壓制各地為人權發言的聲音。

塔利布又為自己辯護，「從河流到大海」的口號反映人對自由、人權與和平共處的渴望，而非死亡、破壞或仇恨。她重申其工作和主張為不論信仰和種族，始終以所有人的正義和尊嚴為中心。

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責任編輯：鄭錦玲

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