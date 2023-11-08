美民主黨紅州屢報捷 墮胎權成關鍵

美國民主黨周二（7日）迎來近期一大利好消息，在多個共和黨為主的州份取得成果，包括通過保障墮胎權利法案及在州長與州議會選舉中取勝。

【美國大選】民調揭拜登選情告急 特朗普於5搖擺州領先 【下一頁】

墮胎權成為周二美國選舉日的最大議題，俄亥俄州當日就州憲法修正案投票，表決是否支持在懷孕到可存活胎齡前女性可享有受保障的墮胎權。結果多達56%選民支持，2020年大選支持前總統特朗普（Donald Trump）的18個縣支持墮胎權。

弗吉尼亞州州議會選舉中，民主黨不止維持原本在州參議院的多數黨位置，更預計重掌州眾議院，即將全面控制州議會。

民主黨的勝利嚴重打擊州長楊金（Glenn Youngkin），他提出的禁止15周懷孕墮胎法案估計無法通過。楊金選前表明，如共和黨州議會獲勝將全力推動法案。

特朗普密謀報復政敵 如重返白宮先劍指司法部 【下一頁】

同時，長年傾向支持共和黨的肯塔基州選民亦選擇支持民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）連任。貝希爾批評對手，支持州內近乎完全禁止女性墮胎。

總統拜登（Joe Biden）讚揚俄亥俄州支持墮胎權，保障基礎自由。分析指拜登與團隊密切關注周二的各項投票，因為結果會被視為對拜登的間接公投，亦反映選民對明年大選中可能影響投票走向議題—墮胎權的取態。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培