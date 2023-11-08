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【AI競賽】Amazon傳正研發大型語言模型　增加AWS吸引力

科技 16:01 2023/11/08

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有傳Amazon正投資研發一款大型語言模型Olympus，有可能成為多個企業中最大型的模型。

自人工智能（AI）成為熱潮，各大企業紛紛加入AI巿場，擴展業務。其中本已有提供AI服務的亞馬遜（Amazon），更是積極拓展相關業務。近日有傳Amazon正投資研發一款大型語言模型Olympus，有可能成為多個企業中最大型的模型。

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《路透社》報道引述兩名匿名知情人士透露，Amazon投資數百萬美元開發一款大型語言模型，並以OpenAI及Alphabet的模型作標準。據稱，該模型將擁有兩兆個參數，而OpenAI的GPT-4只有一兆個參數，故Olympus或將成為最大型語言模型。

研發團隊由Amazon智能助理Alexa的前附責人Rohit Prasad領導，而Rohit Prasad一直致力達成Alexa AI研究員和Amazon科學團隊的合作，以訓練AI模型。

Amazon先前已開發了Titan等較小型的AI模型，並與AI初創企業如Anthropic及AI21 Labs合作，向Amazon Web Services（AWS）用户提供服務。消息人士表示，Amazon相信自家模型能為AWS帶來更大吸引力，因為企業均期望在服務中使用到最佳效能的語言模型。

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責任編輯：歐朗欣

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