【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園　股價一度跌6%（第二版）

▲ 【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園

路透報道，中國平安 （02318） 被要求收購碧桂園 （02007） 並承繼其債務，消息拖累中國平安股價一度跌6%。中國平安緊急回應指，注意路透社發布一篇有關中國平安被有關政府部門/機構要求收購碧桂園的報導，嚴正聲明該報道完全與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門/機構的相關要求。

路透報道聲稱引述4名消息人士指，內地要求平保收購碧桂園控股權，報道最新版本付上平保駁斥消息不實的聲明，但導文和標題依然未有更改，續指「消息：中國當局要求平安收購碧桂園控股權」。

平保就指，公司收到路透社相關問訊時，已書面向路透社澄清，但路透社仍執意發佈相關的不實報道，公司對此深表遺憾。

中國平安已不再持有碧桂園股份

中國平安回覆本報查詢時指，截至2023年第三季度末，中國平安已不再持有碧桂園股份。

平保最新股價跌幅收窄至5.3%，碧桂園最新升10.8%，暫報0.82元。

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（第二版：加入平保回應不再持有碧桂園）

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記者：許明麗