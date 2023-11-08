【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園　指未有任何交易計劃與討論　股價收跌逾5%（第三版）

▲ 【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園

路透社報道，中國平安 （02318） 被要求收購碧桂園 （02007） 並承繼其債務，消息拖累中國平安股價一度跌6%。中國平安緊急回應指，注意路透社發布一篇有關中國平安被有關政府部門/機構要求收購碧桂園的報導，嚴正聲明該報道完全與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門/機構的相關要求。

平保周三（8日）晚間再在聯交所發聲明，除了澄清報道與事實不符外，亦指未有任何相關的交易計劃與討論，截至目前，亦沒有持有碧桂園控股有限公司的股份。

路透：人行官員主導收購討論 金監總局亦有參與

路透報道聲稱引述4名消息人士指，內地要求平保收購碧桂園控股權，報道最新版本附上平保駁斥消息不實的聲明，但導文和標題依然未有更改，續指「消息：中國當局要求平安收購碧桂園控股權」。

消息人士說，平安與碧桂園之間的討論，是由人民銀行金融市場部官員主導，同時國家金融監管總局亦有參與。

平保就指，公司收到路透社相關問訊時，已書面向路透社澄清，但路透社仍執意發布相關的不實報道，公司對此深表遺憾。

平保：不再持有碧桂園股份

平保回覆本報查詢時指，截至2023年第三季度末，平保已不再持有碧桂園股份。

平保收報38.5元，全日跌5.4%，成交38.7億元；碧桂園收升12.2%，報0.83元，成交9.5億元。

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（第二版：加入平保回應；第三版加入平保於聯交所的聲明）

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記者：許明麗