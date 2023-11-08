【打風開市】港交所月內就惡劣天氣維持開市進行諮詢 許正宇：提升香港股市競爭力

財經事務及庫務局局長許正宇周三（8日）書面回覆立法會議員提問時透露，港交所 （00388） 會就股票市場在惡劣天氣下繼續營運的建議模式和相關安排於11月內進行公眾諮詢。諮詢文件中詳細陳述包括交易及結算安排、股票登記安排、銀行服務、支付安排、其他所需的配合等細節。

許正宇提到，環顧環球主要股票市場，包括內地滬深交易所、紐約、倫敦、日本、新加坡等均可在惡劣天氣下維持交易，就提升香港股市的競爭力、配合向海外市場和資金來源推廣香港證券市場而言，讓市場參與者在颱風或暴雨期間如常交易的需求和重要性將愈來愈大。

他提到，作為國際金融中心，香港的證券市場與全球證券市場和投資者深度融合，近年與內地金融市場的互聯互通亦不斷壯大，交易日數和金額持續增加。港府與有關監管機構一直聯同港交所提升交易機制，加強香港市場的整體競爭力。

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許正宇表示，證券市場在惡劣天氣下繼續運作的主要目的，是讓全球投資者可不受香港本地惡劣天氣影響，繼續交易香港股票和衍生工具、並透過滬深股通買賣內地A股，便利其因應不同市場和企業的基本因素變化調整投資和風險管理策略。

他又稱，政府建議的目的是讓全球投資者可不受香港本地惡劣天氣影響，繼續交易香港股票和衍生工具、並透過滬深股通買賣內地A股，方便其因應不同市場和企業的基本因素變化調整投資和風險管理策略。

許正宇亦提到，港府瞭解落實惡劣天氣下的交易安排將需解決各項技術事宜和提供配套支援，亦需各個持份者包括證券商、銀行體系、指數編制公司等配合。就此，港交所和監管機構過往已就惡劣天氣下的可營運模式與業界代表就不同具體事宜進行溝通，以充分掌握相關界別的實際情況和協調不同的操作需要。

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記者：李兆明