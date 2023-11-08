【消費旺季】Sony高管：料PS5聖誕期間貨源充足　包括PS5 Slim新主機

▲ Sony表示，聖誕節假期期間，將提供比以往任何時候都要多的主機供應。

Sony較早前宣布將於本月發布PlayStation 5新主機PS5 Slim，迎接聖誕消費旺季。不過，由於PS5當年推出後一段日子，供應一直處於緊張狀態，令外界憂慮PS5 Slim登場後都會出現「一機難求」的情況。近日Sony Interactive Entertainment品牌、產品與服務行銷資深副總裁Andrea Perez就強調，Sony會提供足夠貨源。

【機迷熱話】拆解PS5 Slim VS PS5 實測遊戲耗電表現

【機迷熱話】PlayStation推優惠活動 今日起至11月16日 入手PS5最多慳近$1,000

Andrea Perez昨（7日）在官方網誌中提及，Sony將在進入聖誕節假期期間，提供比以往任何時候都要多的主機供應，這包括了PS5 Slim主機。Sony在上個月曾預測，今年聖誕節將成為主機銷售的最佳時期之一，因此是次Sony將會確保貨源充足。

全新PS5 Slim即將於11月10日推出，美國、歐洲、英國及日本率先開賣。售價方面，光碟版售499.99 美元（約3,913港元）、數碼版售449.99 美元（約3,521港元）。而香港PS5 Slim官方售價則有待公布。

【機迷熱話】PS5新設計 體積減30% 售3,519港元起

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：