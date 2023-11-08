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【Instagram新功能】Instagram再無已讀標籤？　功能正在測試階段

科技 18:17 2023/11/08

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Instagram允許用戶關閉已讀功能。

多個通訊軟件均設有已讀標記，以方便用户知道對方有否接收到其訊息。WhatsApp在多年前已允許用户關閉已讀標籤，而同樣設有對話功能的社交平台Instagram終於跟上其步伐，用户可隨心關閉已讀功能。

Instagram母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）在各自的Instagram頻道上，宣布關閉已讀功能正在測試階段。已讀功能的切換按鈕將設在「私隱及安全」欄目裏，用户能按個人喜好決定開啟功能與否。而關閉已讀功能後，對話框內亦不會再顯示「已讀」標記。

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功能正式推出日期暫未有定案，而Facebook專用通訊軟件Messenger亦同樣設有已讀標籤，惟兩人均無提及會否將新功能帶至Messenger。

責任編輯：歐朗欣

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