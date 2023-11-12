【網安領袖】建標準化網絡安全技能框架　好時機鼓勵「women in cyber」

▲ 網絡安全專才愈趨搶手，惟在這由男性主導多年的領域上，女性人才想突圍而出，也非易事。

社會對網絡安全愈趨重視，加上網絡安全產業規模不斷擴張，培育相關專才也成為國際之間一重大議題及挑戰。英國內閣公署（Cabinet Office）網絡與國家威脅（Cyber & State Threats）總監Gemma Ungoed-Thomas近日在新加坡國際網絡安全周（SICW 2023）上表示，需要為網絡安全相關的職業發展，建立標準化的技能框架，「同時幫助消除關於入門要求的迷思」。

以當地為例，早前除了成立國家網絡諮詢委員會（National Cyber Advisory Board），該委員還已明確提出了16項專業，包括安全系統架構和設計、密碼學和通訊安全、網絡安全治理及風險管理等，向公眾提供詳細資訊如相關常見職位和平均工資範圍等。

她指出，沒有系統、沒有建立正確的教育途徑，將難以幫助人才就業。因此，「這不能僅限於政府自說自話，產業亦需要讓人了解需要哪些技能和能力。」而建立標準化的技能框架後：

這些資訊不僅適用於明年，也適用於10年後。

▲ 英國內閣公署網絡與國家威脅總監Gemma Ungoed-Thomas表示，建立標準化的網絡安全技能框架，有助長遠建立正確的教育途徑，幫助人才入行。（張寶燕攝）

women in cyber 突圍而出有何要訣？

近年網絡安全專才愈趨搶手，同時造就好時機鼓勵「women in cyber」，予女性平等參與之餘，亦能提升女性人才比例。惟長遠而言，若要在該產業繼續發展及獲得晉升機會，還需要具備甚麼條件？

從事網絡安全及指揮、顧問、相關反恐工作逾23年的美國網絡安全及基礎設施安全局（CISA）局長Jen Easterly，近日在新加坡國際網絡安全周（SICW 2023）期間接受訪問時提到：

優秀的領袖往往需要擁有靈活變通的能力以解決問題，同時懂得與人溝通，帶動團隊合作。

尤其在原本已由男性主導多年的領域上，對於想突圍而出的女性而言，這些也是不可缺少的因素。

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美CISA局長 學懂壓力下做決

在加入CISA之前，Jen經歷了漫長的公共服務生涯。她分享，在成為網絡安全領域的女性領袖路上，還有數件重要的事情深遠影響着她時至今日的職涯發展。Jen分享，回想起2002年擔任當時的國家安全顧問Condoleezza Rice行政助理一職，還是個年輕的少校，而Condoleezza Rice不僅是第一位擔任美國國家安全顧問的女性，也是她的榜樣。其後日積月累的經驗，都成為了她人生中非常重要的一課。

由於當時正值9‧11恐怖攻擊事件之後，伊拉克戰爭的準備工作、911委員會的聽證會都在進行中，她形容：「那是一段非常艱難的時期」，可是Condoleezza Rice在當下仍然保持着非常和藹可親的一面。如是者，亦令她漸漸吸收、學習到如何才能臨危不亂，臨事不懼。

從她身上，我有許多得着，學到如何與其他人相處、如何在壓力巨大的情況下作出決定等。

助團隊建互信 「做自己」兼具同理心

Jen又指，網絡資安的架構及目標會以「零信任」（Zero Trust）為安全理念，即是以「任何交易、個體與身份在獲得信任並持續維持信任之前，全都不可信任」作為前提。可是，若要突圍而出成為優秀的領袖，她認為：

必需要有能力在團隊中建立彼此之間的信任。

她補充，這也是同時領導技術人員和非技術人員，以及「有效領導複雜組織」的方法，「因為無論是否是技術人員，他們都是人。」她強調，在日常工作及合作當中：

除了要『做自己（be authentic），必須讓人看到你的能力』，還要展現同理心、高EQ（情商）。

獲上司鼓勵 打破「35歲魔咒」

盡管女性打工仔對IT產業抱持一份熱誠、對產業知識不斷求進，抱持着好奇心及敏銳觸覺，與男性其實並沒有甚麼大分別。可是，仍有不少調查提及，近半數女性都因為承擔家務工作，會在35歲前離開崗位。

Jen Easterly及另一出席SICW 2023的資訊安全專業認證機構ISC2行政總裁Clar Rosso，作為過來人分享，要打破這個「35歲魔咒」，兼顧家庭同時追求個人發展空間，在婚姻中，與伴侶建立平等的夥伴關係；以及獲得上司鼓勵，也是非常最重的因素。

Jen分享，早在其18歲生日後，便開展職業生涯，「我在很年幼的時候就決定要參軍，是因為我的父親是越戰老兵，也是我的英雄。」在他激勵之下，決定去西點軍校（United States Military Academy at West Point）。

▲ 美國網絡安全及基礎設施安全局局長Jen Easterly認為，年輕時以取得輝煌成就的Condoleezza Rice作為榜樣，加上其後日積月累的經驗，均助她成為網絡安全領域的女性領袖奠定基礎。（張寶燕攝）

她又笑言，當時還犯下一個錯誤：

就是我從來沒有參觀過學校。我到了那裏，只有9%女性，大多是白人男子。當時距離軍校開始招收女生才過了10年。

不過在隨後的職業生涯中，「無論是在軍隊中領導、大型機構抑或私營部門，我們營造的環境讓每個人都感到被包容，而且有歸屬感。」並因此一直激勵她繼續發展。

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環境包容 兼顧家庭事業

Jen早年曾是西點軍校教授經濟學的助理教授，她回顧：「當時我被邀請擔任已退休的美國陸軍四星上將Barry McCaffrey的行政助理。」雖然他有「美國最凶狠將軍」的稱號，可是到相處起來，他們也很合拍。後來，更因為他的一番說話，成就了她在人生中作出「最好的決定」，給予她信心兼顧組織家庭及工作。

有一次他讓我坐下來，跟我聊天。 他說：『Jen，我需要給你一些建議。你需要結婚生子。』 反應過來之後，我才明白他的意思是，切勿因為專注於事業而放棄家庭，放棄家庭生活中的得着。你可以在軍隊裏成為一個非常成功的軍官，同時也可以當母親。

另外，在婚姻中，與伴侶建立平等的夥伴關係也非常重要。Clar Rosso亦強調，夫妻之間有平等的夥伴關係，可以有助鼓勵女性在職場上奮力一搏，不讓鬚眉。她同時以自身經驗分享，作為女性，不僅可以當母親，也可以有自己的事業。

記者：張寶燕 新加坡直擊

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