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【金融峰會】金融峰會明年會否再辦？　余偉文：目前思考中、正索取參與者意見

股市 13:57 2023/11/08

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金管局總裁余偉文出席國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」後見記者，被問峰會明年及往後會否再辦，余偉文回應指，該局目前「睇緊嘅，諗緊嘅」，以及正索取參與者意見，因每年要獲得近100名行政總裁或董事會主席級人物到訪，並非易事。

余偉文表示，去年辦峰會有特別意思，因剛開始復常，該局希望帶投資者到港以讓他們了解香港情況，而今年是該局「生日派對」、30周年紀念，亦具特殊意義。

他指今年峰會獲來自約170家環球金融機構超過300人參加，包括近100名行政總裁或董事會主席級人物。被問到峰會為香港帶來效果，余偉文稱，若能找到重要的金融機構最高決策人來港，他們對香港有信心和信任的話，自然他們將來投資亞洲、思考何處作為總部時，當時的峰會便會有很大的幫助，而他們若對內地市場、香港平台有信心，亦會帶來客人入來。今年香港已有不同大型的會議，該些金融機構都帶客來港，客戶來到同樣見到香港機遇時，日後時機合適便會帶資金來港。

他又指，近兩三年香港在外地的形象帶少許負面，今次近100名行政總裁或董事會主席級人物來港，已對香港作為國際金融中心投下信心票，而與會者台上有關支持香港發言，環球都能看到，重量級國際人馬助香港講香港故事或更有效。

昨辦圓桌向瑞士私人銀行最高層介紹家族辦公室措施

另外，余偉文表示，金管局、財經事務及庫務局、證監會昨午辦一場圓桌會議，向昨在峰會沒上台的瑞士6至7家私人銀行最高層等人物，介紹香港財富管理尤其是家族辦公室方面等近年新措施，冀吸引他們推薦客戶以香港作為家族辦公室總部。另該局亦已安排圓桌會議，讓退休基金、主權基金等投資人交流投資經驗。

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