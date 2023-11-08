【打風不停市】許正宇：港交所月內就惡劣天氣開市展開諮詢

▲ 【打風不停市】許正宇：港交所月內就惡劣天氣交易展開諮詢

港府積極推進「打風不停市」安排，財經事務及庫務局局長許正宇周三（8日）書面回覆立法會議員提問時透露，港交所 （00388） 會就股票市場在惡劣天氣下繼續營運的建議模式和相關安排於11月內進行公眾諮詢。許正宇提到，諮詢文件中詳細陳述包括交易及結算安排、股票登記安排、銀行服務、支付安排、其他所需的配合等細節。

許正宇提到，環顧環球主要股票市場，包括內地滬深交易所、紐約、倫敦、日本、新加坡等均可在惡劣天氣下維持交易，就提升香港股市的競爭力、配合向海外市場和資金來源推廣香港證券市場而言，讓市場參與者在颱風或暴雨期間如常交易的需求和重要性將越來越大。

方便市場調整投資及風險管理

他又稱，政府建議的目的是讓全球投資者可不受香港本地惡劣天氣影響，繼續交易香港股票和衍生工具、並透過滬深股通買賣內地A股，方便其因應不同市場和企業的基本因素變化調整投資和風險管理策略。

許正宇同時強調，有關安排可讓香港股票，尤其是同時在外地證券市場雙重主要上市或在香港第二上市的股票，其價格可根據各種因素與其他市場同步持續進行調整。

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記者：李哲毅