【機迷熱話】任天堂宣布開拍《薩爾達傳說》真人電影、《移動迷宮》導演執導　股價現急揚6.3%

▲ 【機迷熱話】任天堂宣布開拍《薩爾達傳說》真人電影、《移動迷宮》導演執導 股價急揚

任天堂Nintendo(日:7974)宣布,計劃將人氣遊戲《薩爾達傳說》搬上大銀幕,拍攝真人版電影。任天堂表示,正在與索尼影業籌備《薩爾達傳說》(The Legend of Zelda)的真人電影,任天堂首席遊戲設計師暨代表董事宮本茂,以及曾製作《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙(Spider-Man: Across the Spider-Verse)》等所有《蜘蛛俠》電影的Avi Arad共同擔任製作人,《移動迷宮》(Maze Runner)三部曲導演Wes Ball負責執導。

任天堂現升6.3%,報6788日圓。

此外,任天堂將承擔該電影 50% 以上的製作成本,而索尼影視將負責全球發行和共同融資。

宮本茂:完成還需要一些時間

宮本茂在 X(前稱:Twitter)表示,多年來,一直與曾經製作過許多熱門電影Avi Arad一起策劃《薩爾達傳說》的真人電影,今次亦邀請他擔任聯合製作人,而任天堂本身也深度參與制,正式開始開發,「完成還需要一些時間,但請期待」。

《薩爾達傳說》是任天堂有史以來最受歡迎的遊戲系列之一,始於1986年推出的第一款2D 8 位元遊戲。該系列遊戲以奇幻的海拉爾王國為背景,講述了一位名為林克(Link) 英雄拯救世界的故事。

曾1989年曾播出動畫

《薩爾達傳說》動畫曾於1989年播放,Netflix 於 2015 年宣布正在開發新動畫系列,但最終沒有上映。然而,去年任天堂《超級瑪利歐兄弟》電影取得巨大成功,全球票房超過10億美元,令《薩爾達傳說》似乎更有可能出現。

相關文章:

【任天堂】「Nintendo Live」首度登陸香港 將於11.25及26在會展舉行

【日股業績】任天堂季度盈利大升52%遠超預期 撒爾達、瑪利奧兩台柱發力

編輯:李哲毅