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【機迷熱話】任天堂宣布開拍《薩爾達傳說》真人電影、《移動迷宮》導演執導　股價現急揚6.3%

股市 13:01 2023/11/08

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【機迷熱話】任天堂宣布開拍《薩爾達傳說》真人電影、《移動迷宮》導演執導　股價急揚

任天堂Nintendo（日：7974）宣布，計劃將人氣遊戲《薩爾達傳說》搬上大銀幕，拍攝真人版電影。任天堂表示，正在與索尼影業籌備《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）的真人電影，任天堂首席遊戲設計師暨代表董事宮本茂，以及曾製作《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙（Spider-Man： Across the Spider-Verse）》等所有《蜘蛛俠》電影的Avi Arad共同擔任製作人，《移動迷宮》（Maze Runner）三部曲導演Wes Ball負責執導。

任天堂現升6.3%，報6788日圓。

此外，任天堂將承擔該電影 50% 以上的製作成本，而索尼影視將負責全球發行和共同融資。

宮本茂：完成還需要一些時間 

宮本茂在 X（前稱：Twitter）表示，多年來，一直與曾經製作過許多熱門電影Avi Arad一起策劃《薩爾達傳說》的真人電影，今次亦邀請他擔任聯合製作人，而任天堂本身也深度參與制，正式開始開發，「完成還需要一些時間，但請期待」。

《薩爾達傳說》是任天堂有史以來最受歡迎的遊戲系列之一，始於1986年推出的第一款2D 8 位元遊戲。該系列遊戲以奇幻的海拉爾王國為背景，講述了一位名為林克（Link） 英雄拯救世界的故事。

曾1989年曾播出動畫

《薩爾達傳說》動畫曾於1989年播放，Netflix 於 2015 年宣布正在開發新動畫系列，但最終沒有上映。然而，去年任天堂《超級瑪利歐兄弟》電影取得巨大成功，全球票房超過10億美元，令《薩爾達傳說》似乎更有可能出現。

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編輯：李哲毅

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