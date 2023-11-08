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【金融峰會】漢領資本：人工智能只是科技創新一部分　CD&R：AI會改變對沖基金行業

股市 13:00 2023/11/08

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【金融峰會】漢領資本:人工智能只是科技創新一部分　CD&R：AI會改變對沖基金行業

人工智能（AI）逐步普及，漢領資本副董事長Juan Delgado-Moreira表示，利用人工智能，可幫忙處理及管理好所有基金的數據，集團也有投資於不少從事人工智能研發的企業，但人工智能只是科技創新的一部分，集團必須提升科技水平，並使用更多如金融科技等技術，才能配合人工智能的發展。

他續稱，資產管理行業需要使用大量紙本文件，向客戶報告時也要有大量的圖表，如何應用科技去將文件電子化，也是集團需要關注的領域。

全球處於更多顛覆及更不確定的環境

CD&R行政總裁Nate Sleeper稱，他與科技總技就應用人工智能進行很多討論，並研究有關風險，但承認科技可提高工作效率，更容易處理大型議題或併購交易，相信人工智能會改變對沖基金行業的經營模型。他又指，大量客戶關注ESG投資領域，令ESG成為投資要注意的基本面之一。

他續指，現時全球處於更多顛覆及更不確定的環境，需要重新審視昔日的投資策略，去進行資本投資。

General Catalyst執行長兼董事總經理Hemant Taneja稱，他會選擇投資於長線投資主題，包括人工智能、生物科技、氣候變化等。

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記者：陳韻妍

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