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【Google AI】Google推廣告生成AI工具　主製購物廣告圖

科技 14:05 2023/11/08

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Google昨（7日）推出針對企業客群的廣告生成AI工具，助客户更易製作出合心意的廣告。

Google近年聚焦發展人工智能（AI）業務，先後對應不同範疇推出AI工具，包括旗下電郵程式Gmail及其辦公室系列軟件。Google昨（7日）推出針對企業客群的廣告生成AI工具，助客户更易製作出合心意的廣告。

工具能撰寫出現在搜索結果的標題及描述，以及允許用户生成和編輯相關的圖像。用户只要輸入文字提示，便能反復生成文字和圖像，直至得到理想效果。而用户亦能通過編輯器更新現有廣告內容，在保留原有素材的同時，可以進行相應的修改。工具亦可生成不同版本的廣告，供用户在不同情況下使用。Google指，工具絕對不會生成兩張相同的照片，避免競爭企業出現尷尬情況。

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Google廣告生成AI工具將開放予「最高成效廣告系列」客户，能生成專為Google購物或搜尋結果而設的廣告。而使用Google產品管理服務Merchant Center Next的零售商亦有權使用此廣告生成工具。Google稱，所以AI生成內容將加上SynthID水印，以標明內容涉及AI操作。

責任編輯：歐朗欣

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