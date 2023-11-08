歐盟正式開啟程序 處理烏克蘭與摩爾多瓦加入

歐盟正式開始烏克蘭與摩爾多瓦的加入程序，估計周三（8日）將會公布報告，建議兩國如何符合加入標準，文件將在12月的峰會上正式簽署。

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約1,200頁的報告將首次盤點烏克蘭及摩爾多瓦的加入進度，列出兩國在司法管理﹑貪腐﹑經濟﹑媒體獨立性及少數種族權益上與歐盟標準的差異，以及如何符合標準的建議。

早前的中期報告據悉讚揚兩國就加入與歐盟委員會合作取得進展，指烏克蘭已完成2項改革，另外5項亦有良好或部分進展。摩爾多瓦則被告知需要作出9項改革，6月時已完成3項，3項進度良好，剩下3項只有部分進展。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（7日）表示，烏方已準備進入加入歐盟的下一階段，包括加強政府機構等措施。但澤連斯基亦承認，烏克蘭離達到歐盟標準仍有不少工作需要完成。

摩爾多瓦副總理波佩斯庫（Nicolae Popescu）表示，報告是摩爾多瓦的歷史時刻及重大成就，真正有機會讓摩爾多瓦鞏固在歐盟中的地位。波佩斯庫有信心周三的報告有好結果，指摩爾多瓦已配合歐盟標準15年。

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責任編輯：吳漢培