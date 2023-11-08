【高息股】領展上半年度毎單位分派1.3元 本港零售物業出租率98%

房託領展(00823) 公布中期業績。期內收益及物業收入淨額分別按年增加11.3%及10.4%至67.25億元及50.63億元，主要由於新收購新加坡資產的貢獻及香港市一場的穩健表現。 可分派總額增加1.7%至33.33億元。由於「五供一」供股擴大基金單位基數，期內每基金單位分派為1.3008元，按年跌16%。若以供股後相同的基金單位基數計算，則每基金單位分派增加0.4%。至9月，負債比率由24.2%微跌至23.2%，可動用資金228億元。

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香港零售物業組合的收益總額及物業收入淨額分別按年增加2.4%及1.0%。於報告期末，物業 組合租用率維持在98.0%的歷史高位。商戶每平方呎銷售額增長已超越疫情前的水平，於報告期內維持 3.1%的增長趨勢，使續租租金調整率於2023/2024年度上半年達到8.7%。

內地商場方面，物業組合的租用率維持在95.8%的高位。零售業務的平均續租租金調整率為-5.2%，乃由於復甦步伐較疲弱，但預計將於本年度末趨向持平。廣州天河領展廣場的第一期 資產提升已於9月重開試業。該項目的資本開支約為人民幣3億元，投資回報率約為 12%。上海領展企業廣場辦公樓的續租租金調整率，改善至上半年度的-7.5%。

隨著國內外旅客回歸，悉尼逐漸恢復正常，上半年澳洲零售物業組合的租用率穩定在98.1%，同期新加坡的物業組合幾乎全數租出，租用率達99.3%。儘管商品及服 務稅上漲帶來影響，但大型國際活動接踵而來及有限的零售物業供應，均將支持零售需求及租 金增長。當地購物中心商戶銷售額已基本恢復至疫情前水平，其中餐飲及美容與保健業務的復甦尤其明顯。

領展表示，有意開拓公共股票和私募市場融資，並且創造可持續的收入來源，為投資者帶來新的收入來源。

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