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南韓床蝨肆虐涉30多宗投訴 政府下周展開防治工作

環球社會熱點 12:33 2023/11/08

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除了法國床蝨肆虐外，南韓多地近日合共收到30多宗有關床蝨的投訴，部分人甚至避免去戲院或乘坐公共交通工具。南韓政府宣布，下周展開為期四周的床蝨防治工作，並會巡查各個高風險場所。

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南韓大邱市一所大學早於9月報告，指有學生於宿舍被床蝨咬傷，其後旅館和公共桑拿浴室都報稱有床蝨侵擾。

南韓聯合對策本部報稱截至周一（6日），全國17個市及道共收到30多宗有關床蝨的投訴。

韓媒《EDaily》報道，有首爾居民試過全身噴上殺蟲水來防止床蝨，又明言會暫時避免乘坐有布質座椅的地鐵列車。

政府周二（7日）召開第二次床蝨防治會議後，決定將下周一（13日）至下月8日列為床蝨重點防治期，會檢查及治理公共交通工具、住宿設施、沐浴設施、社會福利設施、學校宿舍等高風險場所。

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政府各部門和地方政府會每周制定一次防治計劃，並在政府會議上盤點防治工作。據悉，首爾政府已撥款5億南韓圜（約300萬港元）預算來應對床蝨危機。

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責任編輯：鄭錦玲

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