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【2023稅貸戰】滙豐「萬應錢」年利率低至1.68厘　享盡優惠門檻如何？借30萬年利率多少？

Hot Talk 12:24 2023/11/08

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【2023稅貸戰】滙豐「萬應錢」年利率低至1.68厘　享盡優惠門檻如何？借30萬年利率多少？

滙豐公布最新稅季貸款推廣，號稱實際年利率低至1.68厘。滙豐表示，客戶從即日至2023年12月12日成功申請「萬應錢」稅季貸款，可獲最低實際利利率1.68厘，但只限借款額達150萬元、12個月還款期人士。以滙豐最高借出月薪23倍，要享盡滙豐低息優惠人士月薪至少要有6.52萬港元。

滙豐計算1.68厘低息的方法，是按獲批核的貸款額150萬港元或以上、12個月的還款期計算、每月平息為0.10厘，連同現金回贈、信用卡「獎賞錢」獎賞，才計出實際年利率為1.68厘。若撇除現金和信用卡回贈，實際年利率則為2.25厘。

若貸款額不足150萬　稅貸利率「三級跳」？

若貸款額未滿足150萬元，同樣是12個月還款期，每月平息就要0.3厘至0.4厘。以借款30萬元為例，撇除合共1600元現金和信用卡回贈，每月平息為0.37厘，實際年利率達8.42厘，總利息支出為13,320元。

滙豐表示，於推廣期內客戶可透過滙豐流動理財應用程式、網上理財和網站，或24小時熱線遞交申請。獲預先批核的特選客戶毋須提交入息證明及稅單，可享最快1分鐘特快批核，貸款會直接存入客戶指定的滙豐戶口。客戶可免手續費貸款高達300萬港元或月薪23倍，還款期可選6至60個月。

滙豐在網站提交計算機，供用戶查考貸款額的每月平息和實際年利率。

配合稅貸，滙豐首次推出優惠組合3，由即日起至2024年1月30日，客戶進行貨幣兌換累積總值達10萬港元（或同等價值），並成功申請及提取貸款即可享288港元的現金回贈；另外，合資格客戶同時首次成功申請個人信用卡基本卡可額外獲得$288「獎賞錢」。

滙豐2023年稅貸回贈資料

獲批核貸款額（港幣）還款期為12-24個月還款期為25-59個月還款期為60個月
現金回贈 （港幣）獎賞錢現金回贈 （港幣）獎賞錢現金回贈 （港幣）獎賞錢
$100,000-$299,999$400$400$1,000$1,000$1,000$1,000
$300,000-$999,999$800$800$2,000$2,000$2,000$2,000
$1,000,000-$1,499,999$1,500$1,500$2,500$2,500$2,500$2,500
$1,500,000或以上$2,500$2,000$6,000$3,000$8,888$5,000
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編輯：麥德銘

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