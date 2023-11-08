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【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債　瑞穗、美銀將協助銷售

股市 12:14 2023/11/08

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【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債　瑞穗、美銀將協助銷售

有外電指，股神巴菲特（Warren Buffert）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）計劃再度發行日圓公司債，主承銷商瑞穗證券表示，巴郡正在考慮近期內發行日圓債券，銷售對象將僅限於日本合資格機構投資者，瑞穗及美銀（BofA，美：BAC）證券日本公司將負責管理債券銷售。

巴郡今年4月曾發行五隻不同期限的債券，發行總額達1,644億日圓（當時約12億美元）。同月，巴菲特訪問日本，會見五大商社高層。

其後，巴菲特巴郡6月宣布增持三菱商事（Mitsubishi Corp.）及伊藤忠商事（Itochu Corp.）等公司的股票，提振整個日本股市的人氣，帶動日經指數曾升至33年來的新高。

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編輯：李哲毅

美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）
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