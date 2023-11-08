▲ 【領展業績】領展上半財年每基金單位分派130.08仙 港零售物業續租租金調整率達8.7%

領展 （00823） 公布截至9月底止6個月業績，2023/2024年度上半財年收益升11.3%至67.25億元，物業收入淨額升10.4%至50.63億元。由於「五供一」供股擴大基金單位基數，期內每基金單位分派為130.08仙，按年跌16.4%。若以供股後相同的基金單位基數計算，則每基金單位分派增加0.4%。

期內領展財務成本增加67.2%至10.10億元，主要由於新增以新加坡元計價的貸款融資以支持新加坡收購項目所致。撇除就新收購項目融資的影響，儘管市場利率上升，財務成本淨額仍維持穩定。領展上半年可分派總額增加1.7%至33.33億元。

截至9月底，領展淨負債比率降0.2個百分點至18%。領展預計於2024年底前，沒有再融資需求。

香港零售物業組合的收益增2.4%

香港零售物業組合的收益總額增加2.4%，當中商舖零售租金升2.4%，街市／熟食檔位升5.4%；物業收入淨額增1%，物業組合租用率維持在98%的歷史高位。期內已簽訂超過300份新租約，上半年平均每平方呎租金為64.3元，較去年同期有所增長；續租租金調整率達8.7%。整體租金對銷售額比例進一步正常化，並回復至12.4%的健康及可持續水平。

目前領展在港進行的資產提升計劃包括，啟田商場、蝴蝶廣場、建生商場、富善商場、秀茂坪商場及鯉魚門廣場，該等項目的計劃資本開支分別為1.39億元、2,600萬元、6,000萬元、3,900萬元、5,800萬元及5,600萬元，並預期於2023年底至2025年初竣工。正在規劃及待法定審批的香港資產提升項目涉及資本開支總額約7億元。

內地物業收入淨額以人民幣計增2.5%

停車場及相關業務之收益按年增長5.2%，由於停車場月租及時租收入均持續改善。停車場月租收入按年增長4.5%，時租收入按年增長7.5%，主要由於報告期內停車場收費上調。停車場每個泊車位每月收入維持增長，按年增加5.3%至3,335元。

內地物業組合方面，由於嚴格控制經營開支，以人民幣計算的物業收入淨額增加2.5%，若以港元計算，受外匯影響，收益及物業收入淨額分別下降6%及3%。

國際資產組合的收 益及物業收入淨額分別增長206.4%及236.9%至8.61億元及6.03億元，主要來自澳洲及新加坡 新收購資產的貢獻

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編輯：陳韻妍