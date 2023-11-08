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【官方認證】Google公布首批安全認證VPN App　8款程式上榜（附名單）

科技 12:00 2023/11/08

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Google宣布，首批通過「獨立安全性審查」的應用程式共有8款。

VPN（虛擬私人網絡）除了可用作「翻牆（越過網絡防火牆封鎖）」，還可以隱藏用戶身分，減低洩漏個人資料風險，有助保障網絡私隱。惟現時網上有許多款VPN程式，也未必所有VPN都能安全使用。因此，Google早前就推出「流動程式安全評估計畫」，通過「獨立安全性審查」的程式，將會在Google Play頁面給予徽章證明，而首批獲得安全認證的VPN App，共有8款。

【網絡詐騙】平價旅遊套票誘騙　下載病毒App被轉走24萬

【防範詐騙】Visa香港《支付安全路線圖》　更新支付安全四大範疇

Google表示，該企2019年與資訊安全公司合作組成「應用程式防護聯盟」（App Defense Alliance），且於2022年推出行動程式安全評估（Mobile App Security Assessment，MASA）標準。而目前MASA標準已應用在Google Play商店上。

現時用戶只要在Google Play搜尋VPN程式，便可以資訊欄位確認該程式是否擁有盾牌圖形的「獨立安全性審查」徽章，此代表著該程式已經通過Google官方的認證。該徽章只有一年的期限，開發商必須再度提交資料作審查，才能持續顯示。

同時，Google也公布首批獲MASA認證的VPN程式包括：

  • Aloha Browser + Private VPN
  • ExpressVPN
  • Google One
  • NordVPN
  • Private Internet Access VPN
  • SkyVPN
  • Tomato VPN
  • vpnify

Google表示，目前宣布的只是首批程式，之後應會有更多VPN App加入。

【AI監管】G7擬制定「企業AI系統行為準則」　降濫用AI技術風險

責任編輯：曾曉汶

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