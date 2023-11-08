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【金融峰會】橡樹資本：全球脫離低回報時期、籲提高債券佔比　普洛斯看好中國市場

股市 11:51 2023/11/08

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【金融峰會】橡樹資本：全球脫離低回報時期、籲提高債券佔比

全球投資市場充斥不確定性，橡樹資本聯席董事長Howard Marks在國際金融領袖投資峰會上表示，疫情期間與家人討論，大家均認為，要在投資市場上取勝，必須要明白及分析不同的資訊及數據，了解市場行為，才能易於評估未來走勢。

橡樹資本：投資決定不受宏觀因素影響

美國聯儲局11月雖按兵不動，但市場預期美息會於高位徘徊。Howard Marks指，昔日超低息環境的投資策略已不再適用，未來即使聯儲局減息，利率也不會重返過去的超低水平，而過去21個月，債息由4厘升至9厘，若你投資私募信貸並將投資鎖定在數年，未來回報更有能達雙位數，故全球已脫離低回報時期，因此建議提供投資組合內的信貸產品佔比。

對於美國會否步入衰退，他續稱，衰退永遠都會在未來出現，但他不會知道未來宏觀經濟前景，故其投資決定不會受到宏觀因素所影響，因基金的取態一向都相對保守，只投資於高質素企業，而這些企業的表現並不會受到短期宏觀經濟情況左右。

普洛斯：專注一至兩項投資產品作長期投資

普洛斯GLP聯合創始人及首席執行官梅志明認為，從他過去的經驗來看，專注一至兩項投資產品，並投資十年，會較專注十項產品更佳，因可以很容易便判斷到有關投資風險。梅志明稱，集團現於17個國家進行投資，主要為物流、數據中心及再生能源三大領域，過去十年於日本進行投資，內部回報率高達40%至50%，美國的投資回報亦不錯。中國方面，他認為，目前中國市場屬超賣，而自己偏好買入別人不喜歡的投資領域，並相信所有投資項目均有價值，故看好中國市場表現。

格羅夫納：更多資金流入可持續發展領展

格羅夫納資本管理主席兼行政總裁Michael J. Sacks表示，愈來愈多客戶重視ESG議題，能源轉型基金獲得更多資金流入，而且部分私募基金表明，若企業沒有減碳計劃，不會投資有關公司。他續稱，ESG議題已變得政治化，各國均推動減碳及可持續發展，流入與減碳相關的資金不斷增加，集團旗下影響力基金表現也相當不錯。

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記者：陳韻妍

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