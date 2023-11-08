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【金融峰會】富達：美息對通脹傳導機制沒被破壞　選舉年令儲局貨幣政策謹慎

股市 11:43 2023/11/08

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富達國際行政總裁Anne Richards在國際金融領袖投資峰會「與國際投資者對話」上認為，今次周期，美息對美國通脹的傳導機制沒以往迅速，指通脹表現對高息環境的反應要慢得多。她指，雖然傳導速度放緩，但傳導機制本身無被破壞，認為現時情況如「推動一根繩子，而不是拉動一根繩子，但最終還是成功地移動了一下」，若看最近數據，便會發現傳導機制終於起作用，通脹情況開始有變化。

Anne Richards續指，在這種環境下，特別是美國將步入政治周期時，將使全球央行和聯儲局對突然採取行動的做法保持警惕，故她認為今年將是謹慎政策的一年，這可能意味著更長時間高息，而在任何一個方向上出現大幅變化的可能性都較小，這可能是因為出於大選年的謹慎態度。

資本集團：目前不一定需要確定下一場危機

資本集團行政總裁Mike Gitlin指，從1958年到全球金融危機爆發前，10年期國債平均收益率為4.75%，而當時的通脹率約為2%至2.5%。而目前10年期美國國債孳息率約在此平均值附近，「也許我們有一個看起來更正常一點的時期」。他稱：「我們不一定要確定下一場危機，但要在一個沒有戲劇性極端的時期內穩定下來。」

Mike Gitlin在對話期間對「去全球化」概念提出質疑，認為目前環境更像是「再全球化」。他指新冠疫情和地緣政治教會了人們的是供應鏈多樣化，而這不一定意味大規模重整，但意味在全球範圍內尋找其他合作夥伴的地方。

貝萊德：中國以外的環球市場有4萬億美元現金等待行動

貝萊德全球客戶業務主管Mark Wiedman表示，目前中國以外的市場（西方和日本），共約有4萬億美元現金在四處遊蕩，等待採取行動，至於何時行動還有待討論，而實際是，當企業需要再融資時，實體經濟會做出調整，故不知道現金何時會「回來」。

Mark Wiedmannk指，另一個驅動環球資金流動是向低碳經濟轉型。全球每年在各種形式的能源上投資約2萬億美元。貝萊德認為，這一數字將達到約3.5萬億美元。能源組合將從約60%的綠色能源和可再生能源轉變為約80%，而轉型將帶來約2萬億美元的增量投資。

他續指，第三個驅動資金流動是巴塞爾協議三，推動信貸增長的實際上是銀行的收縮，他估計，在未來5年內，西方銀行資產負債表上將有合計4萬億美元，以貸款銷售、證券化的形式流出，最終進入資產管理公司的投資組合，最終落入養老金、保險公司和財富公司的手中。此外，供應鏈和地緣政治緊張局勢，可能每年推動約3000億美元資金流動。

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記者：胡學能

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