【人體實驗】Elon Musk徵志願者　測試將Neuralink微型芯片植入大腦

▲ Neuralink正為首個臨床試驗尋找志願者，而屆時志願者需要切除少部分頭骨並讓微型芯片植入大腦。

馬斯克（Elon Musk）旗下大腦芯片公司Neuralink今年5月表示，已獲美國食品和藥物管理局（FDA）批准，可就大腦植入芯片研究進行首次人體實驗。而近日該企就向外媒透露，已正為Neuralink首個臨床試驗尋找志願者，而屆時志願者需要切除少部分頭骨並讓微型芯片植入大腦。

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彭博社引述消息人士指，Neuralink正積極尋找年齡40歲以下、四肢癱瘓的成年人志願者，參與首個臨床試驗。據悉，屆時志願者需要同意讓外科醫生切除一塊頭骨，並讓機械人把一系列電極和超細電線接入大腦。

至於頭骨被切除的部分，則會被一個與25美分硬幣體積相約的芯片覆蓋著，而芯片就會放置數年，用作分析和了解志願者的腦部活動，且以無線傳輸的方式送至附近的筆記型電腦或平板電腦。

Neuralink是次的目標，是希望能證明芯片設備，可安全地從患者大腦的相關部分收集有用的數據，並將人的思想轉化為電腦可以理解的命令。

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責任編輯：曾曉汶

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