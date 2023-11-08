▲ 【勞動市場】調查：逾66%香港打工仔擬未來6個月尋求新工作 9成人希望加入哪類公司？

逾3分之2香港打工仔部署短時間內轉工？由人力資源機構G-P （Globalization Partners）發布報告指，對比全球數據只有58%，超過66%的香港僱員已經或表示可能在未來六個月內尋找新工作。另外，香港僱員較其他受調查經濟體更希望在跨國公司工作，超過9成人希望加入跨國公司，高於全球平均的79%。

該報告為首類同類調查，G-P委託市場調查機構Wakefield Research 在今年8月18日至28日期間，透過電子郵件方式邀請受訪者進行線上調查，涉及美國、英國、法國、德國、荷蘭、新加坡、澳洲、香港和印度9個市場，共5500名受僱專業人士，香港受訪者佔500名。

香港打工仔認為跨國工作有利事業發展

報告指，香港僱員不論對於跨國公司工作還是實踐事業目標，均抱有較清晰的期望，94%認為於全球廣泛招聘員工的公司工作，可提供更多的事業發展機會。近半數受訪的本港僱員（佔49%）認為，跨國公司具有更佳定位來吸引和支援國際客戶需求；此外，42% 的受訪者表示跨國公司更擅於應對複雜的地緣政治壓力。

約一半香港僱員認為跨國公司工作優勢在於更佳的薪酬和福利待遇，另有47%認為跨國公司工作可在多元化及開放思維，進一步推動創新。對於需要與來自不同時區的團隊合作的職位，受訪者表示明確的工作界線是必要且不可協商的； 42% 受訪者要求團隊領袖需在他們的部分工作時間至少保持在線；40% 受訪者希望會議應盡可能在橫跨最多工作時區期間舉行。

G-P亞太區總經理Charles Ferguson表示，高水平的勞動人口是任何經濟體的命脈。本港僱主必須認清，未來的就業趨勢是要無縫連接世界各地的人才，並運用人類專業知識及頂尖科技，以應對跨地域就業的複雜挑戰。

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編輯：麥德銘