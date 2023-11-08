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【商場消息】好運中心聖誕LUCKY嘉年華　免費換領爆谷

商業 11:20 2023/11/08

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華懋集團旗下好運中心較早前大翻新，現在已重新試業，今個冬季隆重其事，準備了大型聖誕主題裝置，，於今年11月18日至明年1月14日舉辦「聖誕 LUCKY嘉年華」，包括沙田首個聖誕樹閃爍燈光騷，以及巨型天幕浪漫飄雪視覺體驗等等。

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屆時「LUCKY特色聖誕樹」將大玩燈光效果，聖誕樹上的「Happy Go Lucky」字樣每小時會上演約10分鐘燈光騷，閃耀不同光影效果；此外，巨型天幕會展示晴朗的藍天，片片飛雪徐徐落下，營造浪漫的打卡時刻。

此外，商場於指定日期亦會舉辦「聖誕快閃LUCKY DANCE派對」，市民可欣賞快閃舞蹈表演，同時免費換領「好運」爆谷。憑指定電子消費，可挑戰「LUCKY 遊戲王」，成功過三關即有機會贏取iPhone 15 Pro (256GB)，指定電子消費亦可換領「2 大聖誕限定工作坊」及「LUCKY 限定層層疊」。

好運中心最近並引入20間餐廳，其中17間已經進駐，包括：牛角 Buffet、炙尚串燒料理、港式火鍋放題「二鍋頭」、台式餐廳「初遇」以及地茂館甜品等等，期望招徠更多港人及遊客到場消費。

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責任編輯：曾海倫

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