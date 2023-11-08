▲ 【阿里巴巴9988】盒馬參展進博會 與瑞士超市Migros、英國保健品牌Brunel Healthcare等達成合作

阿里巴巴 （09988） 旗下新零售連鎖盒馬，參加在第六屆進博會，並與多家海外零售商及品牌商達成戰略合作，涵蓋母嬰、有機、康養、酒水等領域，包括與瑞士最大零售商Migros，合作共同定制更適合本土消費者的高性價比商品；盒馬亦與Casino、Gavottes等7家法國企業簽訂合作協定，預計3年內的法國商品採購額將達到30億元（人民幣，下同）。

盒馬表示，與營養保健品牌Brunel Healthcare就心腦保健及女性健康展開合作，預期首批合作商品計劃於明年1月上架，價格為市面同類商品7折左右；與巴西果汁品牌Natural One合作引進其一款橙與蘋果混合NFC果汁，將於明年初在盒馬首次上架。

嚴筱磊：今年累與近60家海外零售企達戰略合作

盒馬進博周啟動儀式上，盒馬首席財務官嚴筱磊表示，今年以來，盒馬已經陸續與近60家海外零售商、品牌商達成戰略合作，把更豐富的進口商品帶入中國市場。盒馬全球購業務負責人賈夢表示，盒馬全球購業務2016年上線，至今一直保持年均增長七成的速度，為200多個國際品牌進入內地市場。

盒馬在今屆進博會食品及農產品展區設置展位，展示超過200款進口商品，包括泰國椰青、澳洲石烤麵包、英國保健品和秘魯朱頂紅蠟球等進口貨品，覆蓋消費者吃喝玩樂等。

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編輯：李哲毅