【YouTube AI】YouTube將推2大AI工具　總結內容及留言

▲ YouTube推出兩款測試中AI工具，分別為AI聊天機械人及留言整理工具。

YouTube繼上月推出多項更新後，其母公司Google銳意發展人工智能（AI）事業，故除將AI加入搜尋及電郵服務外，現又準備在YouTube上推出兩款測試中的AI工具，分別為AI聊天機械人及留言整理工具。

YouTube在7月曾宣布正在試驗以AI自動生成影片的內容摘要，現將推出的AI聊天機械人功能應用得更廣泛。除總結內容外，機械人還能回答用户有關影片的問題，亦能推薦相關影片。若用户觀看的是教育影片，機械人甚至能針對特定主題向用户發問，進行小測。

另外，YouTube將同時推出AI留言整合功能，旨在把影片的留言分成不同主題，有助創作者更快進入對其影片的內容討論，以及從留言中汲取新的創作靈感。

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未百分百準確 籲保持警惕

惟YouTube警告指，平台不能總是帶來正確的結果，故用户需對內容保持警惕。兩款新工具均僅提供有限度服務，聊天機械人只在部分影片出現，並只提供英語版本及供Android用户使用。

用户可在按影片下方「Ask」按鈕以開啟功能。留言整合功能則只支援在少部分擁有大量留言的英語影片，用户能選擇「主題」按鈕以使用功能。付費用户現可註冊測試留言整合功能，並在未來數周測試聊天機械人。

責任編輯：歐朗欣

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