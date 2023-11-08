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英智庫促年斥2880億投資基建 否則恐面臨十年低迷

環球經濟金融 11:07 2023/11/08

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）本月公布秋季財政預算案，有智庫警告侯俊偉如不每年斥資300億英鎊（約2,880億港元）投資基建設施，英國恐會面臨十年低迷困境。

英國10月樓價升近3萬 終止半年跌勢 【下一頁】

英國智庫國家經濟與社會研究所（NIESR）發布經濟狀況季度更新報告，指財相應無視保守黨議員呼籲在選舉前減稅，而應專注透過改善交通、數碼網絡、技能和住屋來促進經濟增長的措施。

NIESR對公營財政持較樂觀態度，表示如維持當前稅收和支出計劃，政府於未來5年料有高達900億英鎊（約8,640億港元）減稅或增加支出的空間。

該智庫認為，英國政府在高通脹時期凍結入息稅門檻，已導致政府收入增長勝於預期，因此侯俊偉較普遍預期有更大餘地實施大膽的一攬子計劃。

NIESR敦促侯俊偉應立即制定計劃，將年度公共投資水平佔國內生產總值（GDP）的比例，由2%上調至3%，否則英國將在未來10年內陷入低迷，地區復興前景黯淡。

查理斯繼位後首國會開幕大典 重點料圍繞刑事司法 【下一頁】

NIESR宏觀經濟模型和預測副主任米勒德（Stephen Millard）表示，英國將避免陷入衰退，也預測英倫銀行無需進一步加息，已有足夠措施將通脹壓低至目標水平。

但他指英國經濟增長持續低迷，強調政府有責任增加公營投資並鼓勵私營投資，促使英國生產力恢復增長並提高生活水平。

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責任編輯：鄭錦玲

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