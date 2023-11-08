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【以巴戰爭】美國再警告勿佔加沙 拜登要求暫時停火3日

環球政治 11:02 2023/11/08

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美國總統拜登（Joe Biden）再次向以色列重申，重新佔領加沙地區（Gaza）將不利於以軍。拜登亦稱已向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）提出，希望停火3日協助確保部分人質安全獲釋。

【以巴戰爭】加沙戰事或戰術暫停 以料永久負責安全問題 【下一頁】

白宮發言人柯比（John Kirby）周二（7日）受訪表示，拜登仍然認為以色列再度佔領加沙無益於以軍及以色列人民。他指國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中東，斡旋加沙戰後安排，強調不可能再由巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）管理。

白宮言論明顯回應內塔尼亞胡周一（6日）的訪問，當中後者直言以色列對加沙的安全永久負責。內塔尼亞胡幕僚Mark Regev澄清，以國非提出持續佔領加沙，只希望不再有恐怖主義組織。

以色列防長加拉蘭特（Yoav Gallant）表示，以軍可以自由回應加沙地區任何狀況。加拉蘭特強調，當戰事告一段落之時，哈馬斯將會消失，加沙不會再對以色列構成安全威脅

【以巴戰爭】聯合國指加沙成兒童墳場 旗下18機構促停火 【下一頁】

拜登周二表示，周一有與內塔尼亞胡提及暫時停止戰爭。美國政治新聞網站Axios報道，指拜登要求以色列暫時停火3日，換取哈馬斯釋放10至15名人質，並確認全數人質的身份及獲得人質名單。

白宮周一聲明指出，拜登與內塔尼亞胡當日談及「戰術停止」的可能性，希望保護平民及讓他們有機會安全離開戰鬥區域﹑確保援助到達有需要平民手中及潛在人質交換。

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責任編輯：吳漢培

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