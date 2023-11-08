▲ 【人民幣】中美元首會面前 美國最新報告續列中國為匯率操縱國觀察名單

中美兩國元首有望在本月舉行的亞太經合組識（APEC）會議上會面，美國財政部最新發表報告，將中國保留在匯率操縱國觀察名單，最新榜單新增越南並剔出韓國。美國財政部每半年更新主要貿易夥伴的外匯政策報告，在最新報告中，除了中國以外，台灣、德國、馬來西亞、新加坡和越南等美國主要貿易夥伴都被列入匯率操縱觀察名單。

美方報告指，中國不公布外匯干預行動，且在更廣泛範圍而言其匯率機制的關鍵特質缺乏透明度，這些都使中國成為一個異類。

不過，美方報告同時補充，美國沒有一個主要貿易夥伴操縱本幣兌美元匯率來阻止有效的收支平衡調整或在國際貿易中獲得不公平競爭優勢。

在中國國家主席習近平和美國總統拜登會面前，美國財長耶倫兩會報就會在三藩市迎接中國國務院副總理何立峰的到訪。美媒引述當地高級官員在外匯報告的發布會上指，美國財政部官員打算在未來幾周就中國匯率管理和貨幣政策缺乏透明度提出關切。

相關文章 ：

【國際支付】SWIFT：人民幣國際支付份額9月再創新高 美元主導從歷史高位輕微回落

【聯繫匯率40年】余偉文談聯匯：憶想40年前制度實施時「充其量是路人甲」 重申無意亦無需改聯匯 （附全文）

編輯：麥德銘