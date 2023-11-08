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【業績│醫藥股】再鼎醫藥彈10%　第三季淨虧損收窄至6915.2萬美元　產品收入升22%

股市 10:30 2023/11/08

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【業績│醫藥股】再鼎醫藥第三季淨虧損收窄至6915.2萬美元　產品收入升22%

再鼎醫藥 （09688） 公布，第三季淨虧損按年收窄至6915.2萬美元，每股虧損0.07美元；期內收入6922.8萬美元，按年升20.31%。首三季淨虧損收窄至2.39億美元，每股虧損0.25元；總收入2.01億元，按年升31.78%。

再鼎醫藥股價曾升10%，高見24.24元。

再鼎醫藥第三季度的產品收入增長22%至6,920萬美元，按固定匯率計算則增長27%，產品收入增加主要是由於銷量的增加、衛偉迦的上市以及疫情負面影響的減少，但中國近期醫藥政策環境的調整給醫院及醫生執業帶來一定影響，令公司收入增長放緩。

第三季研發開支減少40.9%至5,880萬美元，因與許可及合作協議有關的預付款和里程碑付款減少導致的許可費減少。

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【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

編輯：陳韻妍

港股 醫藥股 再鼎醫藥（09688）
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