▲ 【金融峰會】陳茂波：香港呈現大量高潛在回報投資機遇 短期內迎亞洲首個投資沙特ETF

財政司司長陳茂波在2023年國際金融領袖峰會致辭稱，在投資環境複雜及不確定性增加之時，香港向外界呈現大量高潛在回報的投資機遇。他表示，過去香港經歷了多個周期，亦證明香港具有獨特的優勢，每次香港也能從挑戰中走出來，並獲得新的優勢和機遇。

他指出，香港決心發展創新科技，並以此作為未來增長的核心引擎，政府近年來投資逾2000億元來鞏固和打造創新科技生態系統，而現時相關生態系統已蓬勃發展，吸引眾多企業來港，不少內地人工智能企業為了獲得國際數據和資訊來港，也有很多國際人工智能公司也希望未來能在香港獲取內地數據，而香港在中央支持下，正積極推動大灣區內跨境數據流通，另有不少外國醫藥龍頭企業對在香港設立研發設施抱濃厚興趣。他預期，在未來5至10年香港將會有更多獨角獸企業。

他又表示，香港短期內迎來亞洲首個投資沙特阿拉伯的ETF，該隻ETF將在港交所 （00388） 上市，這顯示出資本的雙向流動。他亦提到，香港在綠色及可持續金融的發展較為領先，去年已發行超過三分之一的綠色及可持續債券。

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記者：胡學能