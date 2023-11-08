富途毛君豪：減肥藥美股雙紅——禮來及諾和諮德績後一覽

「減肥藥雙雄」禮來（Eli Lilly and Company，美：LLY）及諾和諾德（Novo Nordisk，美：NVO）均於11月2日公佈第三季業績。禮來收入和調整後獲利均超出市場預期，收入升37%至95億美元，高於預期的89.5億美元；經調整淨利潤9480萬美元，同比下降95%。由於主要近期收購相關的費用達29.8億美元，於是禮來大幅下调了全年調整後每股收益預期，由之前的9.7美元至9.9美元，下調至6.50美元至6.70美元。

投資者寄望禮來Mounjaro新藥可媲美Wegovy和Ozempic

禮來早期獲美國食品和藥物管理局（FDA）申請批准爲6歲及以上的肥胖患者注射用於長期體重管理的重磅糖尿病藥物Mounjaro及其前景廣闊的肥胖藥物系列，以及用於潰瘍性結腸炎成年患者的藥物Omvoh。投資者對Mounjaro超越糖尿病的潛在治療效果寄予厚望，它在減肥功效方面可能比諾和諾德廣受歡迎的Wegovy和Ozempic注射劑更有效。

此外，禮來正在從Beam Therapeutics（美：BEAM）購買使用實驗性基因編輯技術開發心臟病治療方法並將其商業化的權利，支付最多6億美元。10月底，禮來阿爾茨海默病新藥donanemab的上市申請已獲受理，用於治療早期症狀性阿爾茨海默病。

諾和諾德Wegovy銷售額大超預期

諾和諾德第三季度收入269.1億丹麥克，同比增長33%；第三季度淨利潤爲224.8億丹麥克朗，同比增長56%，其收入和利潤均創下紀錄。頗受市場關注的減肥藥Wegovy銷售額大超預期，高達96.48億丹麥克朗，超出市場預期的80.7億丹麥克朗，較上季增長28%，比去年同期暴增逾7倍。此外，諾和諾德年內第三次上調了全年收入和營業利潤指引，分別將銷售額和營業利潤增長上調至32-38%和40-46%。

美國市場對於諾和諾德其廣受歡迎的減肥藥Wegovy和Ozempic有著強勁的需求，Wegovy能有效降低心臟病和中風風險，而Ozempic是應付糖尿病用的。儘管當季銷售額和營業利潤均創下歷史新高，但Wegovy的供應仍受到限制，肥胖患者一直在轉向Ozempic作爲替代品，供應不足是限制諾和諾德業績表現的主要因素。諾和諾德正在投資產能，以增加Wegovy的短期和長期供應，但仍面臨供應限制。公司未來幾年將進一步受益於Wegovy在各個市場的廣泛推出。與此同時，諾和諾德也在六歲以下的兒童人群中測試Saxenda，這是其重磅藥物Ozempic和Wegovy的一款藥效較弱的舊版本藥物。

近日，摩根大通及高盛提高了對減肥藥的銷售預期：預計到2030年，在諾和諾德和禮來製藥的推動下，GLP-1受體激動劑相關藥物的年銷售額將超過1000億美元。高盛的模型預測，到2030年，諾和諾德和禮來這兩家公司將佔據80%的市場份額。

【關於作者】富途證券高級策略師毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，現為富途高級分析師， 超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。他為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。