2023年亞太傑出企業獎表彰亞洲傑出企業與領袖，攜手再造經濟繁榮

2023年亞太傑出企業獎日前在新加坡隆重舉行,旨在表彰在區域經濟復甦中掌握商機,在業務發展表現出色的企業及領袖。這項亨譽亞洲的企業獎項突顯了亞洲企業及領袖在面對大流行帶來的前所未有挑戰時所展現的韌性、創新和堅定承諾。



自2007年以來,該獎項已遍佈亞洲16個國家/市場,歷屆獲獎者包括來自中國世貿集團的許榮茂、台灣的徐旭東、香港的呂耀東和何猷龍、越南TTC的Dang Van Thanh、泰國的Somphote Ahunai、馬來西亞Cuckoo的許健川、印尼的Hary Tanoesoedibjo和Mochtar Riady、印度的Adi Godrej和菲律賓的Dennis Anthony Uy。



今年所有獲獎者都是由知名評審組成的評審團,透過嚴格的評估流程,從150多名提名者中選出的,涵蓋四個類別:卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵誌品牌獎、以及卓越企業管理獎。



亞洲企業商會總裁曾立基在頒獎典禮致詞時表示,2023年亞洲市值多達31萬億美元,這不僅僅體現了巨大的經濟潛力,更展示了亞洲在全球市場的卓越與多樣性。今晚獲獎的傑出人士是我們的楷模,他們將挑戰轉化爲增長機會。亞太傑出企業獎不僅僅是一個慶祝晚會,也是傑出企業無限潛力的證明。



卓越企業領袖獎的獲獎者包括來自馬來西亞Dhaya Maju Infrastructure (Asia) Sdn Berhad的創辦人兼集團執行董事Datuk Seri (Dr.) Subramaniam Pillai、來自菲律賓Gan Advanced Osseointegration Center Group of Companies的董事長兼首席執行官Dr. Steve Mark Gan。他們卓越的領導力不僅在各自的領域取得了非凡的成功,也對亞洲的經濟發展和繁榮也做出了巨大貢獻。



企業躍進獎的得獎企業來自香港的Gogochart Technology Limited及新加坡Iso Tank Management Pte. Ltd.;優異勵誌品牌獎的得獎企業包括來自菲律賓的Rizal Commercial Banking Corporation;泰國Government Housing Bank則為卓越企業管理獎的得獎企業。



當天早上,亞洲企業商會也舉辦了以“Capturing Opportunities In A Resurgent Asia”為主題的2023年亞洲經濟論壇,共同探討全球經濟以及為企業塑造新的增長領域與機會等等。此論壇獲得逾300名來自香港、印度尼西亞、緬甸、新加坡、菲律賓、泰國、越南以及馬來西亞等等的商界領袖、企業家的出席與參與。



亞洲企業商會的主席馮鎮安博士表示,我們應該要探索超越國界的協力合作,用創新的解決方案應對最緊迫的挑戰及抓住商機。我們將在亞洲經濟論壇促進企業們更深層次的合作,一同塑造更廣泛與多元的亞洲經濟生態系統、促進經濟繁榮。



受邀演講嘉賓為Brajesh Singh, Director of Talent Acquisition - APAC & ME at Capgemini; Daniel Kusmanto, Director of Digital HR & People Analytics & Global People Services at ASM; Darren Thayre, Head of Innovation, Global Strategic Initiatives at Google; Dr. Joey Tan, Head of Sustainability (ASEAN) at Amazon Web Services Singapore Pte. Ltd.; Lt General Sudhir Sharma, Chairman of MitKat Advisory Services and Advisor to Enterprise Asia; Malminderjit Singh, Chief Operating Officer of Asia Pacific at Speyside Group; Pallavi Srivastava, Senior Director APAC HR - Business Functions at Johnson Controls; Santanu Ghosh, Head of Digital at Asia Pulp & Paper, Sinar Mas; Sarjit Singh, Chairman of Chartered Accountants Australia and New Zealand Singapore Overseas Regional Council; 以及 Tan Kwan Chet, Lead of Technical Consultancy, 100 Experiments (100E) at AI Singapore (AISG).



此亞太傑出企業獎與亞洲經濟論壇獲得多個當地和國際組織的支持,包括 International Chamber of Commerce - Philippines, Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce, Latin American Chamber of Commerce Singapore, Malaysia Entrepreneurs’ Development Association, Malaysian Alliance of Corporate Directors, Malaysian Investment Development Authority, Myanmar Business Executives Association, Singapore Chamber of E-Commerce, Singapore Exhibition & Convention Bureau, Singapore-Thai Chamber Of Commerce, The Philippine Retailers Association, UAE Singapore Business Council, 以及 Vietnam Chamber of Commerce Singapore. PR Newswire 為官方新聞稿發佈佈夥伴;Bangkok Post、BusinessWorld Philippines、香港經濟日報、dailywire.asia新聞網站以及SME雜誌為媒體夥伴。

2023年亞太傑出企業獎-區域版得獎名單

(特約)