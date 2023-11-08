  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】IMF調高中國今年經濟增長預測至5.4%　籲政府採取更多救市行動

宏觀解讀 09:38 2023/11/08

分享：

分享：

【中國經濟】IMF調高中國今年經濟增長預測至5.4%　籲政府採取更多救市行動

國際貨幣基金會（IMF）調高中國今年經濟增長預測至5.4%，主要基於第三季經濟增長勝預期，以及中國政府推出救市措施，但受到內地房地產低迷及海外需求放緩，預期中國明年經濟增長將放至4.6%。

中國需要更多時間才能轉型

IMF首席副董事總經理Gita Gopinath表示，中國房地產仍持續受壓，市場仍存在大量弱點，令中國股市續弱，相信不能於短期內解決，中國需要更多時間才能轉型至更具可持續的增長速度。「目前已有一些進展，但仍需要做更多。」

她稱，中國政府在提供融資方面佔重要地位，而讓無法生存的房地產開發商能迅速退出市場也相當重要，防可讓房價更靈活調整，也能令轉型更平穩。

希望經濟是高質素兼可持續

「若中國能夠將中期增長預測從目前的3.5%，透過正確的改革後，提高到一個更高的數字，相信會產生更大影響。」

Gopinath指，從數個機構聽到，他們不僅關注中國經濟增長數字，而且希望經濟是高質素、可持續及具包容性的增長，他們正在展開有關工作。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

相關文章：【中國經濟】內地10月美元計價出口跌6.4%遜預期　進口出乎意料轉升3%

相關文章：【中國經濟】中國監管機構據報調查隔夜拆借利率為何突飈至50厘

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中國市場 國際貨幣基金組織 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒生指數先跌後升56點　醫藥股走高、藥明生物升逾3%

下一篇文章

【ET開市直擊】小米14銷量破百萬可吼？內險禁0費率買唔過？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款