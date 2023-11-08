▲ 【中國經濟】IMF調高中國今年經濟增長預測至5.4% 籲政府採取更多救市行動

國際貨幣基金會（IMF）調高中國今年經濟增長預測至5.4%，主要基於第三季經濟增長勝預期，以及中國政府推出救市措施，但受到內地房地產低迷及海外需求放緩，預期中國明年經濟增長將放至4.6%。

中國需要更多時間才能轉型

IMF首席副董事總經理Gita Gopinath表示，中國房地產仍持續受壓，市場仍存在大量弱點，令中國股市續弱，相信不能於短期內解決，中國需要更多時間才能轉型至更具可持續的增長速度。「目前已有一些進展，但仍需要做更多。」

她稱，中國政府在提供融資方面佔重要地位，而讓無法生存的房地產開發商能迅速退出市場也相當重要，防可讓房價更靈活調整，也能令轉型更平穩。

希望經濟是高質素兼可持續

「若中國能夠將中期增長預測從目前的3.5%，透過正確的改革後，提高到一個更高的數字，相信會產生更大影響。」

Gopinath指，從數個機構聽到，他們不僅關注中國經濟增長數字，而且希望經濟是高質素、可持續及具包容性的增長，他們正在展開有關工作。

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編輯：陳韻妍