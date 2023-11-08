【港股市況】生科股領跑、恒指中午收升8點　領展績前升0.2%、小鵬跌逾6%

美長債息跌穿4.6厘，港股ADR周四普遍上升。領展 （00823） 將於中午收市公布業績，績前先跌後升，中午收升0.2%。

即市走勢：

【12：25】【2023稅貸戰】滙豐「萬應錢」年利率低至1.68厘 享盡優惠門檻如何？借30萬年利率多少？

【12：20】【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債 瑞穗、美銀將協助銷售

【12：10】【領展業績】領展上半財年物業收入淨額升10.4% 每基金單位分派130.08仙

【12：04】人行行長潘功勝表示，中國全年5%經濟增長目標可望順利實現，並指隨著宏觀調控政策效應持續釋放，近期經濟成長動能增強

【12：00】恒指中午收報17678點，升8點；國企指數跌3點，報6083點；恒生科指升6點，報4062點。

【11：55】小鵬汽車 （09868） 在汽車自動緊急煞車（AEB）系統中「墊底」，小鵬首席執行官何小鵬表示，在中國和歐洲的五星安全測評中，對AEB環境有非常多的嚴格限制，主要是在低速動態和有一定光線環境，而小鵬以及不少車輛已拿到或即將拿到雙五星安全測評，部分場景評分更排在最前。小鵬股價跌逾6%

【11：50】【金融峰會】橡樹資本：全球脫離低回報時期、籲提高債券佔比 普洛斯看好中國市場

【11：43】恒指升30點，報17700點，生科股跑出，藥明生物 （02269） 、中生製藥 （01177） 、京東健康 （06618） 升4%至5%

【11：42】【金融峰會】富達：美息對通脹傳導機制沒被破壞 選舉年令儲局貨幣政策謹慎

【11：40】恒生科技指數升0.5%，報4076點，閱文 （00772） 升6%，金蝶 （00268） 升逾5%

【11：20】【阿里巴巴9988】盒馬參展進博會 與瑞士超市Migros、英國保健品牌Brunel Healthcare等達成合作

【10：55】【阿里巴巴9988】阿里雲否認執董兼總經理鄭俊芳離任

【10：50】日本央行行長植田和男表示，滙率波動是日本央行在維持孳息曲線控制（YCC）政策時的副作用之一，他認日圓率應穩定地反映經濟基本面

【10：40】恒大 （03333） 旗下恒大地產集團新增6條被執行人信息，執行標的合計逾8.7億元人民幣，涉及票據付款請求權糾紛等。目前恒大地產集團有限公司存在540條被執行人訊息，被執行總金額超過560億元人民幣。

【10：30】恒指升幅收窄至23點，報17693點

【10：20】【業績│醫藥股】再鼎醫藥彈10% 第三季淨虧損收窄至6915.2萬美元 產品收入升22%

【10：10】美國政府繼續把中國保留在最新的滙率觀察名單，並把越南再次列入名單內，同時移走南韓

【10：00】【金融峰會】梁鳳儀：證監會只歡迎負責任的人工智能創新應用 並思索如何降低相關風險

【09：56】恒指升56點，報17726點 藥明生物 （02269） 、中生製藥 （01177） 升逾2%

【09：50】醫藥股走高，康龍成化 （03759） 漲逾3%，藥明生物 （02269） 、昭衍新藥 （06127） 均漲超2%，金斯瑞 （01548） 亦升

【09：38】【中國經濟】IMF調高中國今年經濟增長預測至5.4% 籲政府採取更多救市行動

【09：30】人民銀行今日進行4740億元人民幣的7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8厘。該操作規模較上一交易日進一步增加，且在連續五日淨回籠後，今日轉為淨投放830億元。

【09：21】恒生指數開市跌19點，報17650點，龍湖 （00960） 升逾3%

【09：13】期指報17717點，跌1點。

【08：55】【內房危機】人行等召集萬科、中海外及潤地等房企出席座談 了解資金狀況及融資需求

【08：35】【UBER業績】Uber第三季扭虧為盈、惟收入及盈利均遜預期 料今季預訂總額最高可達375億美元

【07：55】【美國國債】美債年率化利息支出預估已逾1萬億美元 明年或迎來新拋售潮

【07：45】【Morning精點】滙豐：若符合一條件，全球股市明年或有雙位數升幅│女子懷孕8個月產檢突猝死

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