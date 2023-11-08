【港股市況】恒指升幅收窄至9點　領展績前跌1%　醫藥股走高、再鼎醫藥彈一成

美長債息跌穿4.6厘，港股ADR周四普遍上升。領展 （00823） 將於中午收市公布業績，績前跌逾1%。

即市走勢：

【10：55】【阿里巴巴9988】阿里雲否認執董兼總經理鄭俊芳離任

【10：50】日本央行行長植田和男表示，滙率波動是日本央行在維持孳息曲線控制（YCC）政策時的副作用之一，他認日圓率應穩定地反映經濟基本面

【10：40】恒大 （03333） 旗下恒大地產集團新增6條被執行人信息，執行標的合計逾8.7億元人民幣，涉及票據付款請求權糾紛等。目前恒大地產集團有限公司存在540條被執行人訊息，被執行總金額超過560億元人民幣。

【10：30】恒指升幅收窄至23點，報17693點

【10：20】【業績│醫藥股】再鼎醫藥彈10% 第三季淨虧損收窄至6915.2萬美元 產品收入升22%

【10：10】美國政府繼續把中國保留在最新的滙率觀察名單，並把越南再次列入名單內，同時移走南韓

【10：00】【金融峰會】梁鳳儀：證監會只歡迎負責任的人工智能創新應用 並思索如何降低相關風險

【09：56】恒指升56點，報17726點 藥明生物 （02269） 、中生製藥 （01177） 升逾2%

【09：50】醫藥股走高，康龍成化 （03759） 漲逾3%，藥明生物 （02269） 、昭衍新藥 （06127） 均漲超2%，金斯瑞 （01548） 亦升

【09：38】【中國經濟】IMF調高中國今年經濟增長預測至5.4% 籲政府採取更多救市行動

【09：30】人民銀行今日進行4740億元人民幣的7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8厘。該操作規模較上一交易日進一步增加，且在連續五日淨回籠後，今日轉為淨投放830億元。

【09：21】恒生指數開市跌19點，報17650點，龍湖 （00960） 升逾3%

【09：13】期指報17717點，跌1點。

【08：55】【內房危機】人行等召集萬科、中海外及潤地等房企出席座談 了解資金狀況及融資需求

【08：35】【UBER業績】Uber第三季扭虧為盈、惟收入及盈利均遜預期 料今季預訂總額最高可達375億美元

【07：55】【美國國債】美債年率化利息支出預估已逾1萬億美元 明年或迎來新拋售潮

【07：45】【Morning精點】滙豐：若符合一條件，全球股市明年或有雙位數升幅│女子懷孕8個月產檢突猝死

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