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【恒指夜期+ADR】夜期升41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）

股市 23:38 2023/11/08

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美國債息稍為回軟，外圍變動不大，港股ADR走勢靠穩，滙豐ADR高港股收市價1.2%，夜期升41點。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR115.95+0.8%
騰訊ADR310.21+0.6%
滙豐ADR59.01+1.2%
阿里巴巴美股82.97+0.6%

北水轉走資逾13億 買中芯小米大手沽指數ETF

港股連跌兩日，北水買貨意欲減，全日淨流出13.6億元，扭轉過去多日吸資勢頭。當中主力買中芯 （00981） 及小米 （01810） ，分別錄1.9及1.6億元淨流入，藥明生物 （02269） 亦吸資1.2億元；淨流出方面，資金大手沽指數ETF，盈富基金 （02800） 及南方恒生ETF （03033） 分別錄16.6及6.1億元淨流出。

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恒指跌101點收報17568點 融創急飈3成碧桂園漲一成 平保否認接手傳聞

港股午後升轉跌，恒指早市曾升最多83點，高見17753點，惟上升乏力，午後曾跌最多132點，低見17537點，恒指最終跌101點，收報17568點，成交約941.5億元。領展 （00823） 中午公布業績，派息「實質」不減下，股價曾升逾2%，高見38.9元。外電引述消息指，平保 （02318） 被要求接手碧桂園，雖然平保火速否認消息，但公司股價仍受累，一眾內房股突然急升。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
藥明生物51.00+3.8+1141
小米16.14+2.0+9139
中國生物製藥3.57+4.1+222
阿里巴巴82.50-0.8-1020
友邦69.45-1.4-17375
中國平安38.50-5.4-236

即市走勢：

【23：39】夜期升41點

【18：35】北水轉走資逾13億 買中芯小米大手沽指數ETF 恒指夜期跌51點

【18：25】【豬肉股】萬洲主席萬隆與愛將郭麗君同步增持　共斥7億向員工持股計劃掃貨、均價折讓近19%

【17：15】【美團3690】標普上調美團評級至BBB　料本地商業業務保持強勁

【17：11】【內房危機】萬科據報計劃以自有資金及海外貸款　償還2024年到期境外債

【16：54】【領展823】領展王國龍：人民幣走弱削內地客來港意慾　本土消費動力仍在、對零售市道看法正面

【16：42】【領展823】領展：利息會在高位持續長時間、正考驗大家耐性　明年對領展來說將是充滿併購機會的一年

【16：16】【虛擬銀行】平安壹賬通銀行與富衛開展「商業數據通」合作　助中小企簡化貸款流程

【16：10】恒指跌101點，收報17568點，全日主板成交約941.5億元。內房逆市造好，融創飈30.1%，收報2.29元，恒大 （03333） 升28.2%，收報0.305元，碧桂園 （02007） 亦升12.2%，收報0.83元。領展績後升1.3%，收報38.4元。

【15：37】平保向內媒表示，截至今年第三季末，已不再持有碧桂園任何股份。

【15：23】內房股抽升，多隻股份抽升逾一成，融創 （01918） 升30%，報2.28元，碧桂園 （02007） 升14.9%，報0.85元，恒大 （03333） 升11.3%，報0.265元。

【15：23】小米汽車或有新進展，內媒報道，小米今日北京園區內召開閉門會，涉手機和汽車相關供應鏈企業。小米逆市升2%，報16.14元。

【15：17】恒指跌86點，報17583點。

【15：04】《路透社》引述消息指，中國政府要求平保收購碧桂園 （02007） ，平保發聲明指報道不實。平保曾最多跌5.7%，低見38.4元，平保否認後，跌幅略收窄，現跌4.3%，報38.95元。碧桂園則升6.8%，報0.79元。

【內房危機】平保否認被要求接手碧桂園　股價一度跌6%

【14：03】恒指跌逾100點，現報17558點，跌112點，中海油 （00883） 跌2.8%，報12.46元，中石油跌2.6%，報4.96元；重榜股友邦 （01299） 跌1.4%，報69.4元；聯想 （00992） 挫3.9%，報9.21元，成跌幅最大藍籌股。

【13：45】恒指跌幅擴大，跌67點，報17602點；港交所 （00388） 月內就惡劣天氣交易進行諮詢，股價跌2%

【13：40】新奧能源 （02688） 提出以現金購買最多1.5億美元本金額，並於2030年到期之2.625厘優先票據。收購要約完成後，公司根據收購要約購買的票據將被償還和註銷

【13：30】騰訊 （00700） 今年重點派對新遊戲之一《元夢之星》，宣布與知名派對遊戲《糖豆人：終極淘汰賽》合作。《元夢之星》由天美工作室群研發，於2023年1月獲得版號，並於9月正式對外曝光

【13：25】【金融峰會】太盟投資：最近招入CTO曾任職紐約一家環球企業　在香港吸引人才無問題

【13：20】港交所 （00388） 會就股票市場在惡劣天氣下繼續營運的建議模式和相關安排，於11月內進行公眾諮詢，相關文章可見【打風不停市】許正宇：港交所月內就惡劣天氣開市展開諮詢

【13：05】港股午後爭持，恒指升6點，報17676點

【13：05】【機迷熱話】任天堂宣布開拍《薩爾達傳說》真人電影、《移動迷宮》導演執導　股價現急揚6.3%

【13：00】【金融峰會】漢領資本：人工智能只是科技創新一部分　CD&R：AI會改變對沖基金行業

【12：40】《日經新聞》引述一名美國政府高級官員指，美國總統拜登和國家主席習近平正為11月15日舉行的會晤做準備，將是兩國領導人自2022年11月以來的首次會晤

【12：25】【2023稅貸戰】滙豐「萬應錢」年利率低至1.68厘　享盡優惠門檻如何？借30萬年利率多少？

【12：20】【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債　瑞穗、美銀將協助銷售

【12：10】【領展業績】領展上半財年物業收入淨額升10.4%　每基金單位分派130.08仙

【12：04】人行行長潘功勝表示，中國全年5%經濟增長目標可望順利實現，並指隨著宏觀調控政策效應持續釋放，近期經濟成長動能增強

【12：00】恒指中午收報17678點，升8點；國企指數跌3點，報6083點；恒生科指升6點，報4062點。

【11：55】小鵬汽車 （09868）  在汽車自動緊急煞車（AEB）系統中「墊底」，小鵬首席執行官何小鵬表示，在中國和歐洲的五星安全測評中，對AEB環境有非常多的嚴格限制，主要是在低速動態和有一定光線環境，而小鵬以及不少車輛已拿到或即將拿到雙五星安全測評，部分場景評分更排在最前。小鵬股價跌逾6%

【11：50】【金融峰會】橡樹資本：全球脫離低回報時期、籲提高債券佔比　普洛斯看好中國市場

【11：43】恒指升30點，報17700點，生科股跑出，藥明生物 （02269） 、中生製藥 （01177） 、京東健康 （06618） 升4%至5%

【11：42】【金融峰會】富達：美息對通脹傳導機制沒被破壞　選舉年令儲局貨幣政策謹慎

【11：40】恒生科技指數升0.5%，報4076點，閱文 （00772） 升6%，金蝶 （00268） 升逾5%

【11：20】【阿里巴巴9988】盒馬參展進博會　與瑞士超市Migros、英國保健品牌Brunel Healthcare等達成合作

【10：55】【阿里巴巴9988】阿里雲否認執董兼總經理鄭俊芳離任

【10：50】日本央行行長植田和男表示，滙率波動是日本央行在維持孳息曲線控制（YCC）政策時的副作用之一，他認日圓率應穩定地反映經濟基本面

【10：40】恒大 （03333） 旗下恒大地產集團新增6條被執行人信息，執行標的合計逾8.7億元人民幣，涉及票據付款請求權糾紛等。目前恒大地產集團有限公司存在540條被執行人訊息，被執行總金額超過560億元人民幣。

【10：30】恒指升幅收窄至23點，報17693點

【10：20】【業績│醫藥股】再鼎醫藥彈10%　第三季淨虧損收窄至6915.2萬美元　產品收入升22%

【10：10】美國政府繼續把中國保留在最新的滙率觀察名單，並把越南再次列入名單內，同時移走南韓

【10：00】【金融峰會】梁鳳儀：證監會只歡迎負責任的人工智能創新應用　並思索如何降低相關風險

【09：56】恒指升56點，報17726點 藥明生物 （02269） 、中生製藥 （01177） 升逾2%

【09：50】醫藥股走高，康龍成化 （03759） 漲逾3%，藥明生物 （02269） 、昭衍新藥 （06127） 均漲超2%，金斯瑞 （01548） 亦升

【09：38】【中國經濟】IMF調高中國今年經濟增長預測至5.4%　籲政府採取更多救市行動

【09：30】人民銀行今日進行4740億元人民幣的7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8厘。該操作規模較上一交易日進一步增加，且在連續五日淨回籠後，今日轉為淨投放830億元。

【09：21】恒生指數開市跌19點，報17650點，龍湖 （00960） 升逾3%

【09：13】期指報17717點，跌1點。

【08：55】【內房危機】人行等召集萬科、中海外及潤地等房企出席座談　了解資金狀況及融資需求

【08：35】【UBER業績】Uber第三季扭虧為盈、惟收入及盈利均遜預期　料今季預訂總額最高可達375億美元

【07：55】【美國國債】美債年率化利息支出預估已逾1萬億美元　明年或迎來新拋售潮

【07：45】【Morning精點】滙豐：若符合一條件，全球股市明年或有雙位數升幅│女子懷孕8個月產檢突猝死

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