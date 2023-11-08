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【UBER業績】Uber第三季扭虧為盈、惟收入及盈利均遜預期　料今季預訂總額最高可達375億美元

股市 08:06 2023/11/08

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【UBER業績】Uber第三季扭虧為盈、惟收入及盈利均遜預期　料今季預訂總額最高可達375億美元

網上召車平台Uber（美：UBER）第三季扭虧為盈，純利2.21億美元，每股盈利10美仙，收入上升11%至92.9億美元，惟收入及純利均遜市場預期。Uber預期，第四季經調整核心溢利將介乎11.8億至12.4億美元，高於市場估計的11.5億美元；預訂總額料介乎365億至375億美元，預期為363.1億美元。

行政總裁Dara Khosrowshahi表示，Uber第三季盈利相當強勁，看到預訂總額、旅程及月度活動平台用戶增長都有加快，相信隨消費者的開支從零售消費品轉至服務，平台可繼續受惠。

現時中東業務佔Uber預訂總額約2%，但Uber並沒有在以色列或加沙經營業務。

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編輯：陳韻妍

美股 優步（Uber，美：Uber） 零售 Uber
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