▲ 【分析】高息股浙江滬杭甬大供股 股價實際上攤薄幾多？

高達7厘股息的高息公路股浙江滬杭甬 （00576） 啟動供股，每10股供3.8股，供股價4.06元，集資61.5億元人民幣，股價應聲下跌6%，倘供股完成，股價實際上攤薄幾多？

浙江滬杭甬現時發行14.3億股H股，以周一收市價5.96元計，市值85.46億元；而供股發行5.45億股新H股，倘供股完成後，以供股價4.06元計，相關股份價值22.12億元，令H股總價值增至107.58億元，不過，總股數亦增至19.79億股，令攤薄理論價為5.44元，相當於較周一收市價攤薄了8.8%。

由此可見，浙江滬杭甬股價即時跌6%，只反映了部份攤薄效應，為何不跌足8.8%？

供股計劃早於5月23日時公布，當時除了未有供股價之外，其餘資料亦早已公布，而且亦披露了補償措施，包括提高未來3年的股東回報，將派息比率升至75%。

但值得留意的是，派息比率是按中國會計準則或香港財報會計準則下，金額較低者來計算，公司年報指，2022年的派息率佔公司可供分配利潤的30.3%，而5月通告則指，2022年的實際分紅佔可分配利潤的60.2%，兩數字差別之大，就是因為以兩種不同會計準則的金額較低者來計算，由於業績報告未有披露實際上的可供分配利潤金額，縱使期望增加派息比率，亦未知實際所涉及的數字，未來的財報如果更清晰顯示，則或會更獲得市場的認同。

【業績｜公路股】浙江滬杭甬上半年少賺37% 不派息

記者：譚志偉