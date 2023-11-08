東薈城名店倉夥拍藍精靈打造聖誕主題活動 全球首個4 米高藍極光精靈震撼登場

比利時經典漫畫《藍精靈》於 1958 年面世，至今已有 65 年歷史，深受全球觀眾歡迎。今個冬日，為慶祝《藍精靈》誕生 65 週年，東薈城名店倉與藍精靈首度聯乘，於 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 1 月 2 日期間攜手打造「Smurfs Up Christmas」聖誕主題活動，商場將搖身一變成為充滿驚喜的藍精靈聖誕村莊。

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是次活動設6 大主題區域，包括全球首次展出的4米高巨型「藍極光精靈」， 8 米高「燈光動感聖誕樹」、沉浸式「『蘑』幻迷離蘑菇屋」及超刺激互動遊戲「藍精靈聖誕大冒險」以及「藍精靈璀璨長廊」節日燈飾。同時亦有7 米長的「邪惡巫師加達」充氣裝置。



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人氣餐廳 QUE by Rin Horiuchi 打造成藍精靈聖誕餐館，推出多款藍精靈主題的美食單品，牛肉漢堡、藍極光棉花糖沙冰，以及提拉米蘇盆栽，款款別緻又美味，絕對是拍照打卡必備！另外，凡堂食消費滿800元更可獲贈限量版藍精靈 x QUE by Rin Horiuchi 環保袋及主題襟章(隨機款式)乙個。



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於2023年12月1日至12月27日期間，CLUB CG會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額^，即可換領「東薈城名店倉 x 藍精靈」限量版聖誕毛公仔飾物、Venchi x BANNECKER巧克力禮盒及高達250元無消費門檻之指定商戶電子現金券；使用渣打國泰Mastercard支付更可賞上加賞，可獲額外高達9,000「亞洲萬里通」里數獎賞，回贈高達8.2%！而推廣期間累積消費金額最高之顧客更可獲得32,000「亞洲萬里通」里數獎賞！非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為會員並參與獎賞禮遇。

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責任編輯：陳詠妍