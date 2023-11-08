【券商點睇】強強聯合提升競爭力 平安好醫生新戰略落地

中泰證券指出，平安好醫生（01833）近期與三諾生物、usmile等企業簽署戰略協議，提升公司醫療服務及健康管理的綜合競爭力，反映強強聯合，加大戰略合作，依托三諾生物智能硬件設備技術優勢，以及公司專業的醫療健康服務能力，推動糖尿病等慢性疾病的智慧化管理。公司與usmile雙方將通過「口腔護理商品、醫療服務、健康管理」組合模式，探索口腔醫療健康管理O2O新模式。

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另一方面，公司加速推進戰略2.0落地，各項業務順利推進。截至上半年，公司LTM付費用戶數達4,510萬人，其中F端LTM付費用戶數達3,810萬人，B端LTM付費用戶數達390萬人，較2022年底分別增長5.8%、11.7%和32.4%；B端累計服務企業數達到1,198家，較2022年底增長22.5%。

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報告稱，由於平安好醫生優化產品及服務結構，調整低戰略協同性業務等原因，該行對公司盈利預測進行調整。調整後，預計公司2023至2025年收入為46.22億元（人民幣，下同）、53.06億元及60.96億元，淨虧損為5.08億元、2.67億元及0.62億元。考慮到，互聯網醫療行業的高成長性，公司強勁的競爭優勢，以及業務質量不斷優化，給予公司「買入」評級。

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責任編輯：林衛