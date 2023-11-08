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【券商點睇】新業務盈利增長逾四成 保誠利潤率有所擴闊

股樓投資 10:33 2023/11/08

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高盛指出，撇除高息負面影響後，保誠（02378）首九個月新業務盈利增長48%，維持上半年增速，反映市場及產品組合改善，令利潤率按年擴大3個百分點。該行相信，香港業務仍是公司第三季最重要增長動力，但隨着被壓抑的需求在上半年釋放，第三季內地來港客戶（MCV）銷售表現似乎減慢。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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高盛給予保誠「確信買入」評級，目標價178元。公司首九個月新業務盈利達21.43億美元，按固定/實際滙率計算按年分別上升37%、34%，跟上半年升幅39%、36%相近，並大致符合該行預期，相當於全年預測盈利74%。

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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